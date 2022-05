Real Madrid Mercato : un indésirable sur le point de partir ?

Publié par Dylan le 10 mai 2022 à 02:35

Real Madrid Mercato : Déjà champion d'Espagne, le Real Madrid veut désormais dégraisser, et un indésirable du club est sur le point de trouver un point de chute.

Real Madrid Mercato : Dani Ceballos vers un autre club de Liga?

Avec un faible temps de jeu au Real Madrid, le milieu de terrain Dani Ceballos pourrait bien quitter la Maison Blanche lors du prochain mercato et prendre la direction d'un autre club en Espagne. Le Real Madrid connait une saison 2021 /2022 exceptionnelle, avec un titre de champion d’Espagne et une finale de Ligue des Champions à la clé. Des performances qui n’auraient pu être réalisées sans son trio au milieu de terrain Kroos - Modric - Casemiro.

La concurrence est donc rude pour Dani Ceballos, qui a tout de même eu le droit de jouer plusieurs matchs avec les Merengue. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, a même confirmé que le milieu de terrain pourrait faire partie de ses plans la saison prochaine. Mais avec seulement 13 matchs au compteur cette saison (9 en Liga, 4 en Ligue des Champions), Dani Ceballos pourrait bien quitter les Merengue à la prochaine période des transferts, d’autant plus qu’un club s’est manifesté pour récupérer le joueur de 25 ans !

Le Bétis en pôle pour Ceballos

D’après les dernières informations de AS, le Betis Séville est intéressé par le profil de Dani Ceballos. Cependant, le club andalou ne dépensera pas plus de 7 millions d'euros pour s’offrir les services de l’ancien Gunner, une somme très loin des espérances du Real Madrid qui aimerait récolter entre 10 et 12 millions d'euros dans le transfert. Reste à savoir si le Betis est prêt à payer le prix demandé par Madrid pour Dani Ceballos.

Le voisin du FC Séville a déjà conclu un accord avec un autre madrilène, Isco, pour un transfert gratuit à la fin de cette saison. Le Betis proposera certainement une offre entre 5 et 7 millions d'euros pour Dani Ceballos, mais pas plus.