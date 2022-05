PSG Mercato : Avant Mbappé, un départ prestigieux acté au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2022 à 15:30

PSG Mercato : Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble être la grande priorité du moment, le Paris SG va également devoir faire face à d’autres dossiers.

PSG Mercato : Un gros départ acté pour une internationale française

Au Paris Sant-Germain, il n’y a pas que l’avenir de Kylian Mbappé qui préoccupe les dirigeants du club. Notamment au niveau de la section féminine du club de la capitale. En effet, si le cas de la meilleure buteuse de l’histoire du PSG, Marie-Antoinette Katoto,est toujours en suspens, d’autres joueuses auraient d’ores et déjà tranché pour leur avenir. C’est le cas de la milieu de terrain Léa Khelifi. Arrivée gratuitement en juillet 2019 en provenance de Metz, l’internationale française de 22 ans ne parvient toujours pas à s’imposer comme une titulaire à part entière.

Alors que son contrat expire le 30 juin prochain, la protégée de coach Didier Ollé-Nicolle a pris la décision de quitter le Paris SG, confirme ce mercredi France Bleu Hérault. Toujours selon la même source, Léa Khelifi a également tranché pour sa prochaine destination puisque c’est à Montpellier qu’elle ira poursuivre sa carrière. La radio régionale précise que la joueuse « s’est bel et bien mise d’accord avec le club héraultais, pour un contrat d’au moins trois saisons. » Conscient du départ de la native de Strasbourg, le coordinateur sportif de l’équipe féminine des Rouge et Bleu s’active pour renforcer son effectif.

PSG Mercato : Charlotte Bilbault pour remplacer Léa Khelifi ?

Léa Khelifi va donc quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre les rangs de Montpellier à la fin de la saison. Un transfert d’ores et déjà réglé entre les deux parties. Après avoir refusé de prolonger avec le PSG, l’ancienne milieu de terrain de Dijon devrait devenir un élément important de la future équipe du MHSC. D'après RMC Sport, la piste menant à Charlotte Bilbault, qui sera en fin de contrat en juin du côté des Girondins de Bordeaux, serait la plus envisagée au Paris Saint-Germain pour la remplacer. D'autant plus que les dirigeants bordelais voudraient se séparer de certaines joueuses d'expérience au salaire important. Cette saison, la joueuse internationale de 31 ans a pris part à 19 rencontres de D1 Arkema.