PSG Mercato : Un proche de Kylian Mbappé livre un indice explosif

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2022 à 17:56

PSG Mercato : En fin de contrat avec le Paris SG, Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid. L’un de ses proches a livré un indice sur ses intentions.

PSG Mercato : Kylian Mbappé prépare déjà son déménagement à Madrid ?

Déjà assuré de terminer champion de France avec le Paris Saint-Germain, le 10e de l’histoire du club de la capitale, Kylian Mbappé aurait-il déjà pris sa décision concernant sa prochaine destination ? Libre après le 30 juin, l'attaquant de 23 ans ne s'est toujours pas prononcé officiellement sur ce qu’il compte faire pour la suite de sa carrière. Le moindre fait et geste de ses proches est donc scruté à la loupe.

Ce mardi, c’est le designer marseillais Ora-Ïto, réputé être un ami du numéro 7 du PSG, qui a enflammé la toile. En effet, l’artiste a publié en story Instagram une photo d'un maillot parisien de Mbappé avec en fond des trophées individuels remportés par le joueur, le tout devant des cartons. Une photo prise au domicile du joueur et qui laisse à penser qu’un déménagement serait en préparation chez les Mbappé. D’autant que selon la presse espagnole, le protégé de Mauricio Pochettino aurait déjà arrêté sa décision.

PSG Mercato : Mbappé attend le meilleur moment pour annoncer son départ

Ce mardi, le journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mon, spécialiste mercato de Marca et proche du Real Madrid, a fait une nouvelle révélation sur le dossier Kylian Mbappé. Pour lui, l’arrivée de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco dans la Maison-Blanche ne ferait plus vraiment de doute. Malgré les offres mirobolantes du Qatar pour le retenir au Paris Saint-Germain, le champion du monde 2018 n’aurait pas changé d’avis et s’apprêterait donc à rejoindre gratuitement les rangs des Merengues à l’issue de la saison.

Ramón Álvarez assure notamment que Kylian Mbappé et son équipe de communication chercheraient le meilleur moyen possible pour annoncer son départ aux supporters parisiens sans les heurter. Selon la source ibérique, le coéquipier de Messi hésiterait entre un communiqué officiel, un post sur les réseaux sociaux et une interview. Mais sa décision devrait être connue après les trois derniers matches de la saison.