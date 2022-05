FC Nantes Mercato : Des propositions faites à Kombouaré et Kita

Publié par ALEXIS le 11 mai 2022 à 01:30

FC Nantes Mercato : Un joueur-cadre du FCN a transmis ses propositions à Antoine Kombouaré et Waldemar Kita, pour la saison prochaine.

FC Nantes Mercato : Castelletto veut voir Kombouaré rester

Vainqueur de la coupe de France, la semaine dernière, le FC Nantes est qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Jean-Charles Castelletto est impatient de jouer cette compétition européenne. Il souhaite également qu’Antoine Kombouaré soit aux commandes du FCN la saison prochaine, afin de conduire les Canaris dans cette aventure. Le technicien kanak pourrait démissionner de son poste à l’issue de la saison, car il a dénoncé des relations tendues entre lui et le président du FC Nantes, juste après la victoire sur l’OGC Nice en finale de la Coupe de France. Lors de son passage en conférence de presse, le défenseur central a proposé à Antoine Kombouaré de rester. « On est super contents de ce qu'on a fait avec lui et on espère que ça va continuer. C'est tout ce que j'espère », a-t-il lâché.

Le défenseur veut des renforts au FCN pour la coupe d'Europe

Le Franco-Camerounais a aussi demandé indirectement à Waldemar Kita de renforcer l’équipe pendant le mercato d’été ou à défaut, de conserver le groupe qui a décroché la coupe de France. « La Coupe d'Europe arrive et pourquoi pas garder le même effectif. [...] J'espère qu'on va étoffer le groupe en gardant le même noyau. Ce serait super », a déclaré le joueur N°21 des Canaris. En tout cas, Jean-Charles Castelletto a pris sa décision avant même l’ouverture du marché des transferts : « Je reste parce que j'aime le club. Je suis content de rester ».

Notons que le FC Nantes a déjà perdu son buteur Randal Kolo Muani (23 ans). En fin de contrat en juin, l'attaquant International Espoir Français s'est engagé avec l'Eintracht Francfort (en Allemagne), en attendant la fin de la saison.