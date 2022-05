FC Nantes Mercato : Démission, Kombouaré répond cash à Kita

Publié par ALEXIS le 11 mai 2022 à 00:50

FC Nantes Mercato : Trois jours après sa déclaration fracassante, Antoine Kombouaré est revenu sur son avenir au FCN, en conférence de presse.

FC Nantes Mercato : Kita évoque la possible démission de Kombouaré

Antoine Kombouaré avait évoqué ses relations tendues avec le président du FC Nantes, Waldemar Kita, juste après la victoire en finale de la coupe de France contre l’OGC Nice. Il avait laissé entendre qu’il est régulièrement en désaccord avec le président du FCN. « Je ne m'entends pas toujours avec mon président. [...] La relation de tous les jours avec le président, ce n'est pas facile, parfois il y a des gueulantes qu'on pousse et puis même des silences », avait-il lâché devant les médias. Invité de RMC Sport, lundi, le patron des Canaris a recardé le technicien kanak en déplorant son « manque de courtoisie ». Répondant à la question sur un possible départ de son entraineur, dans quelques semaines, Waldemar Kita a demandé un peu de patience pour voir si ce dernier va démissionner ou non. « Le championnat n’est pas fini. On verra après s’il y a démission ou pas ».

Antoine Kombouaré répond : « je n'ai jamais parlé de partir »

Ce mardi, Antoine Kombouaré n’a pas souhaité relancer la polémique avec le président du FC Nantes. Interrogé sur sa situation contractuelle dans la Cité des Ducs, il est resté évasif dans un premier temps. « Aujourd'hui, on ne parle pas de sa situation, on est FC Nantes à 100%. Rien n'est décidé », a-t-il répondu. Le coach de 58 ans a ensuite mis fin à la rumeur qui l’annonce sur le départ, à l'issue de la saison actuelle. « Je n'ai jamais parlé de partir. Je suis un homme et un entraineur heureux. J'ai un contrat et on verra à la fin de la saison », a répondu Antoine Kombouaré.

Pour rappel, le bail de ce dernier comprend une option automatique d'une année supplémentaire en cas de maintien du FC Nantes en Ligue 1. Le maintien dans l'élite étant déjà acquis, son contrat est ainsi prolongé jusqu’à fin juin 2023.