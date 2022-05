PSG Mercato : Coup de théâtre à Paris pour la succession de Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 mai 2022 à 19:25

PSG Mercato : Alors que le nom de Darwin Nuñez a été évoqué pour remplacer Kylian Mbappé, le Paris SG pourrait réserver une grosse surprise dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Qatar s’active déjà pour la succession de Mbappé

D’après le journaliste Fabrice Hawkins, tout indique que Kylian Mbappé va s’engager avec le Real Madrid. En Espagne, Florentino Pérez et les siens, tellement sûrs de leur fait, mobiliseraient d’ores et déjà des moyens considérables pour annoncer la signature de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Pour sa succession, les dirigeants parisiens prépareraient une offre d'environ 120 millions d’euros pour le phénomène uruguayen du Benfica Lisbonne, Darwin Nuñez, afin de battre toute concurrence dans ce dossier.

Selon le quotidien O Jogo, la vente de Nuñez est considérée comme inévitable par les dirigeants du Benfica Lisbonne et comme une source de liquidité qui soutiendrait largement la révolution qui accompagnera l'arrivée du nouvel entraîneur, Roger Schmidt. Et alors que cette nouvelle a enflammé la toile ce jeudi, une autre source étrangère a lâché une petite bombe sur la succession de Mbappé.

PSG Mercato : Succession Mbappé, une sensation hollandaise proche de Paris ?

En effet, à en croire les renseignements glanés par le média ESPN, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient craqué pour le Néerlandais Arnaut Danjuma. Auteur d’une brillante saison sous les ordres d’Unai Emery à Villarreal, notamment en Ligue des Champions, l’ailier de 25 ans pourrait faire le grand saut et rejoindre les rangs d’un club plus huppé. Avec 16 buts et 4 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Bruges a prouvé aux yeux des Rouge et Bleu qu’il est désormais prêt pour rejoindre un cador européen.

Toutefois, le Paris SG n’est pas seul sur cette piste puisque Newcastle, Liverpool et Lyon se seraient déjà renseignés sur la situation de l'attaquant pour cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Arnaut Danjuma dispose d’une clause libératoire de 75 millions d’euros. À en croire son agent, au micro de Radio Castellon, « il y a 50% de chances que Danjuma s’en aille cet été ». L’actuel coach des Magpies, Eddie Howe, ayant eu sous ses ordres le compatriote de Georginio Wijnaldum à Bournemouth, mènerait actuellement la danse dans ce sulfureux dossier, à moins que le Paris SG ne décide de sortir l'artillerie lourde pour l'enrôler.