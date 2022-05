PSG Mercato : La décision de Kylian Mbappé connue dans 24 heures ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2022 à 20:25

PSG Mercato : En fin de contrat en juin prochain avec le Paris SG et annoncé proche du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait dévoiler sa décision dans 24h.

PSG Mercato : Mbappé va annoncer sa signature au Real lors des trophées UNFP

D’après la presse madrilène du jour, Kylian Mbappé s’apprête à mettre un terme au doute entourant son avenir. Autorisé par le Paris Saint-Germain à être présent à la cérémonie de remise des Trophées UNFP, l’attaquant de 23 ans devrait profiter de cet évènement pour annoncer son choix entre poursuivre son aventure avec le PSG ou rejoindre librement le Real Madrid à l’issue de la saison en cours.

En effet, le quotidien espagnol AS a révélé ce samedi que Nasser Al-Khelaïfi et le club de la capitale ont « peur » que Mbappé, dont l’engagement actuel expire le 30 juin prochain, ne profite de la cérémonie des trophées UNFP, où il sera sacré pour la troisième fois « Meilleur joueur de Ligue 1 », pour annoncer officiellement sa décision de s’engager en faveur des Merengues. Une tendance confirmée par le journaliste Gregory Schneider.

« Je vais partir d’une hypothèse c’est : s’il s’en va, là il parle à ses pairs, il parle au monde du foot, et ça lui permettrait quelque part de dire au revoir au foot français, au foot de club français, puisque c’est ce que représente la Ligue. Donc s’il s’en va ça me semble être un bon endroit, d’autant qu’il y aura ce dernier match au Parc des Princes derrière où il pourrait dire au revoir en conscience, ça pourrait être dans la tête de tout le monde et il pourrait scénariser ses adieux. Moi je pense que c’est un bon espace parce qu’il parle tout simplement aux gens qui font le même métier que lui », a-t-il expliqué sur le plateau de L’Équipe du Soir. De son côté, l’entraîneur parisien a supplié son joueur d’épargner le groupe d’une telle annonce fracassante.

PSG Mercato : Pochettino supplie Mbappé de patienter

Si certains observateurs et médias attendent impatiemment que Kylian Mbappé profite de la cérémonie des trophées UNFP pour clarifier la question de son avenir, Mauricio Pochettino ne veut pas que l’enfant de Bondy fasse une telle déclaration ce dimanche 15 mai. Le Paris Saint-Germain étant en tournée commerciale au Qatar.

« C’est une question pour Kylian. J’espère que non (qu’il n’annoncera rien), parce qu’on sera au Qatar, le reste du club. Et dans tous les cas, s’il y a une communication, on espère qu’elle sera positive pour le club. Mais je ne crois pas. Et dans tous les cas, c’est une question pour lui », a déclaré le technicien argentin en conférence de presse. Reste maintenant à savoir ce que fera le principal concerné.

Affaire à suivre donc...