PSG Mercato : Après le discours de Pochettino, un Titi veut partir !

Publié par JEAN-LUC D le 09 mai 2022 à 16:35

PSG Mercato : Le discours controversé de Pochettino après le match nul contre Troyes (2-2), dimanche soir, commence déjà à faire ses effets au Paris SG.

PSG Mercato : Pochettino se paie la tête des jeunes du Paris SG

Lors de la réception de l’ES Troyes AC, dimanche au Parc des Princes, à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1, plusieurs jeunes dont Xavi Simons et Édouard Michut, pourtant attendus pour cette rencontre, ont été ignorés par Mauricio Pochettino. Alors que son choix fait débat en interne comme chez les supporters, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a tenu un discours qui n’est pas de nature à rassurer les Titis, que le club tente pourtant de convaincre de prolonger.

« Je n'ai pas dit qu'ils allaient jouer, j'ai dit qu'ils auraient peut-être des minutes. On a construit un effectif avec plus de 30 joueurs confirmés. Un effectif pas modifié en janvier. La place pour les jeunes n'est pas grande. Ils doivent mériter ces moments de jeu. Ils s'entraînent avec nous depuis le premier jour. C'est un premier pas. Il faudra voir la composition de l'effectif à l'avenir pour savoir s’ils peuvent gagner du temps de jeu », a déclaré le technicien argentin en conférence de presse. Et comme il fallait s’y attendre, l’exode s’annonce déjà chez les jeunes du PSG.

PSG Mercato : Édouard Michut souhaite quitter le Paris SG

Mauricio Pochettino a clairement indiqué aux pépites du Paris Saint-Germain que si elles veulent du temps de jeu, elles devraient soit changer d’air ou patienter. Lassé de son faible temps de jeu et ne comptant pas forcément patienter à 19 ans, le jeune milieu de terrain Édouard Michut souhaite être transféré lors du prochain mercato estival. Le quotidien L’Équipe explique ce lundi que la décision de son entraîneur de l’envoyer en tribunes contre Troyes aurait fini par convaincre le natif d’Aix-les-Bains que son horizon est bouché dans la capitale.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, Édouard Michut refuse désormais de se faire prêter et réclame un transfert définitif pour aller monnayer son talent loin du PSG. Toujours selon la même source, « le FC Séville, qui s'intéresse de près à son profil, est l'option privilégiée par le joueur, même si d'autres clubs d'envergure similaire suivent également le dossier. » Le média sportif indique notamment qu’un montant de 8 millions d’euros pourrait suffire pour boucler cette opération.

« Contacté par RMC Sport, Philippe Lamboley, l’agent de Michut, a confirmé la volonté de départ de son joueur sans vouloir approfondir le sujet pour l’instant. Sa présence en tribune, dimanche soir, face à Troyes, a fait accélérer le choix », précise de son côté le journaliste Loïc Tanzi sur Twitter.