Bordeaux Mercato : le club a trouvé le successeur de David Guion !

Publié par Dylan le 15 mai 2022 à 14:25

Bordeaux Mercato : Dernier de Ligue 1 et quasi-condamné à la descente, Bordeaux est en passe d'achever un cycle. Et les Girondins auraient déjà trouvé un successeur à David Guion.

Bordeaux Mercato : Laurent Batlles pour succéder à David Guion?

Alors que l'entraîneur actuel des Girondins, David Guion, n'est pas parvenu à redresser la situation des Girondins de Bordeaux, actuels derniers du championnat de Ligue 1, les dirigeants du champion de France 2009 ont déjà songé à lui trouver un remplaçant. Et ils auraient même déjà coché un nom : Laurent Batlles. Ancien entraîneur de l'ESTAC Troyes, qui s'est maintenu pour la première fois de son histoire en Ligue 1 cette saison avec Bruno Irles, Laurent Batlles avait décidé de quitter le club aubois malgré de bons résultats.

Une décision qui avait été respectée par les dirigeants malgré leur déception. En effet, Laurent Batlles avait permis à Troyes de remonter en Ligue 1 la saison dernière, avec à la clé un titre de champion de France de Ligue 2. D'ailleurs, Batlles avait failli quitter le promu aubois à l'époque pour Montpellier, juste après avoir fêté le titre. Son arrivée à Bordeaux serait donc une bonne nouvelle, puisque l'entraîneur français de 46 ans a déjà connu le succès en Ligue 2. Laurent Batlles serait attentif aux différents bancs de Ligue 1 et surtout à ceux qui pourraient se libérer. Selon l'Equipe, il ne serait pas contre l'idée d'entraîner le club au scapulaire.

David Guion pressenti sur le départ aux Girondins

De son côté, l'entraîneur actuel des Girondins David Guion est en fin de contrat au terme de cette saison. Lui n'a pas réussi à redresser la situation du club bordelais, malgré un passé rempli de réussite avec le Stade de Reims (le club était d'abord remonté en Ligue 1, puis avait failli être européen lors de la saison 2019-2020). Arrivé en février sur le banc des Girondins, qui étaient déjà dans la zone rouge, David Guion n'a pas pu faire mieux que son prédécesseur, Vladimir Petkovic.

L'entraîneur de Bordeaux devrait donc quitter le club à l'issue de la saison. Son contrat, qui se termine en juin, incluait simplement une clause lui permettant d'activer une année supplémentaire en cas de maintien en Ligue 1. Ce dimanche, Bordeaux est 20e à une journée de la fin, et se dirige droit vers la Ligue 2 avec 3 points de retard sur le FC Metz (18e) et une différence de buts bien défavorable. De plus, L'Équipe précise que le salaire du technicien qui s'élève à 90 000€ brut mensuel est un obstacle à son maintien en poste en Ligue 2. Autrement dit, l'avenir de David Guion ne devrait pas s'éterniser à Bordeaux.