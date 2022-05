PSG Mercato : Real Madrid, accord bouclé pour Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 16 mai 2022 à 12:40

PSG Mercato : Kylian Mbappé dévoilera sa décision avant le 28 mai. Mais la presse ibérique assure qu’il a déjà tranché entre le Paris SG et le Real Madrid.

PSG Mercato : accord verbal entre Mbappé et le Real Madrid

En fin de contrat en juin avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a lâché une petite annonce sur son avenir lors des Trophées UNFP dimanche soir. Après avoir reçu le trophée de « meilleur joueur de Ligue 1 » au Pavillon Gabriel, l’attaquant de 23 ans a ouvertement avoué que sa décision était quasiment prise et qu’une annonce ne devrait plus tarder.

« Où je vais jouer la saison prochaine ? J’ai fait l’erreur de m’accaparer la cérémonie il y a trois ans et ce n’est pas l’endroit adéquat pour ça. Si j’ai insisté pour venir et participer à la grande fête du football français, ce n’est pas pour m’approprier la gloire », a déclaré le numéro 7 du Paris SG au micro de Prime Vidéo. « Donc non, je vais rester dans l’esprit de remercier tout le monde. On saura ma décision très rapidement, c’est quasiment terminé. Est-ce que mon choix est fait ? Quasiment. Une question de jours ? Oui », a ajouté le champion du monde 2018.

Cependant, le journaliste italien Gianluca Di Marzio enlève tout espoir au Paris Saint-Germain ce lundi. Pour le spécialiste mercato de Sky Italia, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco dispose déjà d’un accord verbal avec le Real Madrid. Di Marzio explique notamment que Mbappé va s’engager en faveur des Merengues sur la base d’un contrat de cinq ans avec un salaire de 25 millions d’euros nets par saison et une prime à la signature de 100 millions d’euros. Le tout nouveau champion d’Espagne se rapprocherait donc sérieusement de son coup fumant avec le natif Bondy, au grand dam du Paris SG et de ses millions de supporters. Une tendance confirmée par plusieurs journalistes proches du dossier.

PSG Mercato : Paco Buyo n’a aucun doute sur le choix de Mbappé

Paco Buyo, ancien gardien de but du Real Madrid et aujourd'hui consultant pour la célèbre émission El Chiringuito, ne se fait aucun doute sur la décision de Kylian Mbappé sur la suite de sa carrière. L’ex-coach de la Maison-Blanche estime en effet que si le partenaire de Lionel Messi avait choisi de poursuivre avec le Paris SG, il n'avait pas meilleur endroit pour l'annoncer que sur la scène des Trophées UNFP, hier soir.

« Si je devais dire : 'Je reste', quel meilleur scénario que celui-ci ? Quel meilleur scénario pour dire : je reste au PSG ? Dans ce gala du football français, quelle meilleure mise en scène ? La décision a été prise », a expliqué Paco Buyo sur le plateau de l’émission animée par Josep Pedrerol. « J’ai le sentiment que Mbappé est beaucoup plus proche de Madrid que de Paris », a quant à lui ajouté Diego Plaza Casals, un journaliste espagnol envoyé à la cérémonie qui s'est également entretenu avec l'attaquant français, notant même qu'il a fait une grimace lorsqu'on lui a demandé si c'était un adieu. Le feuilleton Mbappé tire donc allègrement vers sa fin.