PSG Mercato : Des indices de taille sur la signature de Mbappé

Publié par Ange A. le 12 mai 2022 à 09:21

PSG Mercato : En fin de contrat, Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid. La presse espagnole vient de livrer de gros indices.

PSG Mercato : Le Real se prépare déjà pour Kylian Mbappé

Malgré les récentes assurances de Nasser Al-Khelaïfi, le Real Madrid reste serein concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Alors que le président du Paris Saint-Germain aurait confirmé à ses pairs de l’ECA que son attaquant allait rempiler, la presse espagnole assure le contraire. Mundo Deportivo va même plus loin. Le journal catalan révèle que le Real prépare déjà la venue du champion du monde tricolore à Madrid. La source révèle ainsi que l’attaquant du PSG a honoré deux rendez-vous dans la capitale espagnole mercredi. La publication catalane dévoile que le champion d’Espagne en titre prépare l’annonce et la présentation du buteur de 23 ans dans les prochaines semaines. Les Merengues prépareraient notamment 20 000 maillots floqués en son nom pour lancer les ventes.

Un gros rendez-vous zappé par le clan Mbappé

En parallèle, la tension continue de monter entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët. Le président de la FFF avait menacé de ne rien verser au joueur suite à son refus d’honorer une campagne publicitaire avec un sponsor de l’équipe de France. « S’il n’accepte pas le fonctionnement, il n’aura pas d’argent, c’est tout », avait lâché le patron du football français samedi dans les colonnes de L’Équipe. Alors qu’une rencontre entre les deux parties était prévue ce jeudi, le clan de l’attaquant du Paris Saint-Germain a annoncé qu’il n’allait pas honorer ce rendez-vous.

« Nous avons en effet décidé d’annuler ce rendez-vous. Cela ne sert à rien car le président Le Graët a déjà livré ses conclusions avant d’échanger sur le sujet. La Fédération est plus qu’autorisée à utiliser l’image collective de l'équipe de France. Mais le problème est notamment qu’elle utilise de plus en plus l’image individuelle de certains joueurs avec d’autres plus en retrait», a confirmé Delphine Verheyden, l’avocat du joueur au quotidien sportif.