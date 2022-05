PSG Mercato : En attendant Mbappé, Leonardo tient un trésor à 25M€

Publié par JEAN-LUC D le 16 mai 2022 à 18:40

PSG Mercato : En attendant de connaître le choix de Kylian Mbappé, Leonardo aurait débusqué une nouvelle piste offensive pour renforcer le Paris SG.

PSG Mercato : Un talent autrichien pour remplacer Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé a promis de dévoiler sa décision concernant son avenir avant le prochain rassemblement de l’Équipe de France. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain se prépare déjà à toutes les éventualités. En cas de départ de l’international français de 23 ans, Leonardo sait qu’il devra frapper très fort sur le prochain mercato estival afin de renforcer au mieux l’équipe des Rouge et Bleu. Dans cette optique, le quotidien allemand Kicker révèle que le club de la capitale serait l’un des courtisans de Sasa Kalajdzic, attaquant évoluant à VFB Stuttgart.

Considéré comme un jeune talent prometteur malgré un exercice 2021-2022 gênée par une grave blessure, l'international autrichien de 24 ans serait une option pour renforcer le secteur offensif parisien, qui pourrait perdre cet été Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Julian Draxler et Mauro Icardi. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 15 matches de Bundesliga cette saison, Sasa Kalajdzic figurerait également sur les tablettes du Bayern Munich, de Newcastle et du Benfica Lisbonne. Vu la qualité de ses courtisans, le natif de Vienne pourrait quitter les rangs du 15e de Bundesliga dans quelques semaines, et sa direction semble en être bien consciente.

PSG Mercato : le VFB Stuttgart ouvre la porte pour Sasa Kalajdzic

David Ornstein confirme la tendance sur l’avenir de Sasa Kalajdzic. Le journaliste du média The Athletic indique notamment que l’attaquant autrichien ciblé par Leonardo serait une option pour remplacer l’Uruguayen Darwin Nuñez au Benfica Lisbonne, lui-même visé par le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le VFB Stuttgart, Kalajdzic pourrait donc bénéficier d'un bon de sortie en cas d’offre à hauteur de 25 millions d'euros lors du prochain mercato estival.

Mais le directeur sportif de Stuttgart, Sven Mislintat, n’exclut également pas l’option d’une prolongation de son numéro 9, qui est présenté par les médias allemands comme un possible successeur de Robert Lewandowski au Bayern Munich. « Il n'y a pas eu d'appel du Bayern. Si cela arrive, je déciderai si je décroche ou non. Sasa a encore un an de contrat et nous parlons aussi avec lui d'une prolongation. Une indemnité de transfert de 25M€ pour lui ? À cet instant, nous ne pouvons pas refuser une somme pareille et, depuis que nous sommes là (en tant que direction), nous encaissons environ 25M€ net par an », a expliqué le dirigeant du VFB au micro de Sky Sports. Le PSG est donc prévenu.