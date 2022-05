PSG Mercato : Real, la petite bombe de Mbappé sur son avenir

Publié par Ange A. le 16 mai 2022 à 08:32

PSG Mercato : Sacré meilleur joueur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, Kylian Mbappé a fait une sortie remarquée concernant son futur.

PSG Mercato : C’est presque bouclé pour Kylian Mbappé

Auteur de 25 buts et 15 passes décisives cette saison en championnat, Kylian Mbappé a de nouveau été sacré aux Trophées UNFP. Dimanche, l’attaquant du Paris Saint-Germain a été désigné meilleur joueur de Ligue 1. Le buteur parisien s’est satisfait de ce prix qui vient récompenser sa superbe saison couronnée d’un nouveau titre de champion de France. « C’est toujours un honneur d’être ici, c’est pour ça que j’ai insisté pour venir. Gagner une troisième fois, c’est incroyable […] On a été dans une saison difficile mais on a fait le travail en Championnat et on est fiers de ce dixième titre », a d’abord indiqué le champion du monde tricolore avant de s’exprimer sur son avenir. En fin de contrat à Paris, l’attaquant de 23 ans a indiqué que sa décision sera bientôt connue.

Le choix de Mbappé bientôt dévoilé

Le buteur du Paris Saint-Germain a indiqué que sa décision sera connue « très rapidement, c’est quasiment terminé ». « Oui oui, quasiment » a confié Kylian Mbappé à la question de savoir si son choix avait déjà été fait. L’avenir du crack de Bondy se joue entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Le PSG ne compte pas lésiner sur les moyens pour offrir un nouveau contrat mirifique à sa superstar. Des négociations avec les hautes sphères de Doha ont même eu lieu pour prolonger le bail de l’ancien monégasque dans la capitale. De leur côté, les dirigeants madrilènes, Florentino Pérez en tête, affichent toujours leur sérénité dans ce dossier. Mundo Deportivo révélait même que le club espagnol préparerait déjà la cérémonie de présentation de Mbappé à Santiago Bernabeu. Ce long feuilleton va bientôt livrer son épilogue.