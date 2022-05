PSG Mercato : Un proche du Président annonce Mbappé au Paris SG !

Publié par Thomas G. le 18 mai 2022 à 11:10

PSG Mercato : Annoncé tout proche du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement rester selon un proche du Président Emmanuel Macron.

PSG Mercato : Grosse annonce sur Kylian Mbappé

Le PSG est toujours dans l’incertitude concernant le futur de Kylian Mbappé. À l’occasion de la remise de son 3e trophée de meilleur joueur de Ligue 1, l’attaquant avait indiqué que son choix était quasiment fait concernant son futur club. Cependant, hier soir, le dossier qui secoue le football mondial a pris une nouvelle tournure.

Selon les informations de Karl Olive, le maire de Poissy, Kylian Mbappé va poursuivre son idylle avec le Paris SG. Hier soir, sous la forme d’un tweet l’un des proches du Président français Emmanuel Macron a déclaré : « L’immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine. On en reparle. #MerciBonsoir. » Pour rappel, le maire qui est pressenti pour devenir le prochain ministre des Sports d’Emmanuel Macron, est également un proche de la famille Mbappé. Cette information a pris tous le monde de court alors que les médias anglais et espagnols annonçaient que le départ du natif de Bondy vers Madrid était quasiment acté. Par ailleurs, l’entourage de la famille n’a pas souhaité répondre à la déclaration du maire de Poissy. Supprimé dans la foulée à cause des commentaires insultants à l'égard de Karl Olive, le tweet a eu le mérite de relancer le sulfureux dossier Mbappé, qui enivre la presse internationale depuis de longs mois.

Mbappé, peut-il rester au PSG ?

L'éventuelle prolongation de contrat Kylian Mbappé soulève de nombreuses questions notamment sur les raisons qui pourraient pousser l'international français à rester dans le club de la capitale. Dans un premier temps, l’attaquant de 23 ans aurait donc obtenu les garanties nécessaires pour prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. C’est-à-dire une équipe compétitive capable de gagner la Ligue des Champions ainsi que des changements dans l’organigramme du club.

De plus, l’ancien monégasque ne souhaiterait pas changer d’environnement avant la Coupe du Monde. Kylian Mbappé a été témoin de la difficile adaptation de Lionel Messi et l’international tricolore ne voudrait pas risquer l’expérience de changer d'environnement avant le Mondial au Qatar. Enfin, l’attaquant du PSG veut rentrer dans la légende en devenant le meilleur buteur de l’histoire et en offrant la première Ligue des Champions à Paris. Des arguments qui pourraient pencher en la faveur du PSG.