PSG Mercato : Flash, la décision de Mbappé annoncée ce mardi ?

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2022 à 23:04

PSG Mercato : Tout devient de plus en plus clair pour l’avenir de Kylian Mbappé avec le Paris SG. La grande annonce attendue pourrait intervenir ce mardi.

PSG Mercato : le Paris SG tente le tout pour le tout pour Mbappé

Alors que la presse espagnole et anglaise annonce en boucle depuis hier que le Real Madrid et Kylian Mbappé se sont déjà mis d’accord sur la base d’un contrat de cinq ans avec un salaire de 25 millions d’euros par saison et une prime à la signature de 100 millions d’euros, le journaliste français Saber Desfarges assure que l’attaquant de 23 ans n'a donné son accord ni aux Merengues ni au Paris Saint-Germain. À une journée de la fin du championnat, le partenaire de Neymar tient toujours sa décision au secret et cela agacerait de plus en plus les dirigeants parisiens. À tel point qu’une nouvelle réunion serait prévue ce mardi entre les deux parties.

« Kylian Mbappé n’a donné son accord ni au Real Madrid ni au PSG. Sa volonté est un secret bien gardé. Malgré sa présence au Qatar, aucun rdv n’a eu lieu avec le joueur, hier. Le PSG craint que la situation lui échappe. Une réunion est prévue dans les prochaines heures », explique le journaliste d’Amazon Prime Vidéo sur sa page Twitter. « S’il a un temps (brièvement) examiné deux ou trois autres pistes, les options se résument aujourd’hui à une finale entre Paris et le Real Madrid », indique de son côté L’Équipe.

Le Qatar est déterminé à retenir Mbappé au PSG et multiplie les tentatives pour tenter de le convaincre. Nos confrères de Foot Mercato vont plus loin et assurent qu’il n’y a pas de réunion avec le Real Madrid ce mardi, « une réunion avec le PSG qui est prévue ce soir, avec une autre rencontre programmée demain. Le club de la capitale n’a pas encore rendu les armes et cherche toujours à rassurer le clan Mbappé sur la viabilité du projet parisien. C’est bien cet argument qui peut faire mouche. » Contrairement aux affirmations de la presse anglaise, le Paris SG n’a pas rendu les armes dans ce dossier et continue de se battre. Même si les chances sont désormais infimes pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Kylian Mbappé continue d’écouter les offres

Le portail sportif indique que malgré la grande confiance affichée par la presse étrangère, la bataille est rude entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour la signature de Kylian Mbappé. Les médias madrilènes parlent d’un accord déjà bouclé par Florentino Pérez, mais le joueur « a informé les dirigeants du PSG et ceux du Real qu’il menait des discussions parallèles avec les deux clubs. L’idée était de poser les bases d’un accord de part et d’autre avant de faire son choix.

Ces derniers jours, les discussions se poursuivaient avec les champions de France. Ce qui signifie que rien n’est encore définitif et que Paris peut toujours entretenir l’espoir, aussi mince soit-il, de rafler la mise sur le fil », révèle le journal L’Équipe.

Affaire à suivre donc…