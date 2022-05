ASSE Mercato : Le successeur de Dupraz se rapproche du Forez !

Publié par ALEXIS le 18 mai 2022 à 18:40

ASSE Mercato : Loïc Perrin prospecte pour la succession de Pascal Dupraz à l’AS Saint-Étienne et aurait déjà une piste prioritaire.

ASSE Mercato : Batlles, priorité de Perrin à la place de Dupraz

En marge de la lutte pour le maintien en Ligue 1, l’ ASSE pense au futur remplaçant de Pascal Dupraz. Engagé pour six mois, ce dernier ne restera pas à son poste d’entraineur des Verts, qu’ils soient relégués ou maintenus, sur le fil, en Ligue 1. Chargé de trouver le successeur du technicien savoyard à l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin aurait déjà une piste prioritaire parmi plusieurs noms. Selon But, il s’agit bien de Laurent Batlles, dont le nom revient avec insistance dans les médias ces derniers jours. Limogé de l’ES Troyes AC fin décembre 2021, l'ancien milieux de terrain est libre de tout engagement.

De plus, le technicien de 46 ans est un ancien de la maison verte. Il a joué avec Loïc Perrin de 2010 à 2012 et y a fait quelques années plus tard sa reconversion en prenant en main la réserve stéphanoise. Il a été aussi adjoint de Christophe Galtier (en 2015-2016). D’après la source, il est en contact avec le nouveau coordinateur sportif et a déjà évoqué la question d’une collaboration avec lui. Laurent Batlles serait désormais « le grand favori » pour être le prochain coach de l’ ASSE peu importe l'issue sportive des Verts.

Laurent Batlles a des prétendants

Malgré son limogeage de l’ESTAC, Laurent Batlles a la cote en France (Ligue 1 et Ligue 2 confondues). Outre l’ ASSE, il intéresse d’autres clubs susceptibles de changer d’entraineur en cette fin de saison. Son nom circule au FC Nantes, club de sa ville natale, en cas de départ d’Antoine Kombouaré. Le LOSC également a coché son nom pour prendre la place de Jocelyn Gourvennec, sur la sellette après la saison ratée des Dogues. Relégué en Ligue 2, Bordeaux aussi pense à son ancien milieu de terrain (1999-2002) pour succéder à David Guion en fin de contrat. Pour rappel, c’est bien sous les ordres de Laurent Batlles que Troyes a retrouvé la Ligue 1 l’été dernier. Son équipe avait été sacrée championne de France de Ligue 2 à l’issue de la saison 2020-2021.