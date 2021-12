ESTAC Mercato : Laurent Batlles remplacé par Erick Mombaerts

Publié par Gary SLM le 30 décembre 2021 à 14:09

C’est terminé pour Laurent Batlles à l’ ESTAC de Troyes. Le club a annoncé dans un communiqué le départ de l’ancien joueur de l’ASSE.

Mercato : L'ESTAC se sépare de Laurent Batlles

C'était en juillet 2019 que Laurent Batlles avait été intronisé sur le banc d'entraîneur à l’ES Troyes AC. L'ancien milieu de terrain de l'A Saint-Étienne, natif de Nantes, n'est désormais plus le coach de l'équipe auboise. Un communiqué de l'ESTAC a annoncé ce 30 décembre le départ d'un commun accord avec le technicien de 46 ans.

"L’ESTAC et son entraîneur Laurent Batlles, ont décidé, ce jour, de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord et en bonne intelligence", annonce le club de football sur son site internet. "Au terme de nombreux échanges, constructifs et bienveillants, il a en effet été convenu de poursuivre la saison en suivant des trajectoires différentes."

Le technicien est évincé de son poste faute de résultats. La direction de l’ES Troyes AC espère que son départ permettra d'enclencher une nouvelle dynamique dans l'équipe. Il faut noter que l'ESTAC est 15e au classement du championnat Ligue 1. L'équipe est sur une série de 4 matches sans victoire. Dans son intention de "donner un nouvel élan au groupe avant d’aborder la phase retour", la direction du club a décidé de se séparer de son entraîneur.

Mercato ESTAC : Erick Mombaerts à la place de Laurent Batlles

Maintenant que l'ancien joueur de Toulouse, de l'Olympique de Marseille ou encore du Stade Rennais a quitté ses fonctions, Erick Mombaerts, ancien entraîneur du PSG et de l'EA Guingamp, a été désigné pour lui succéder. Le nouvel intérimaire devra lui aussi apporter rapidement des résultats au risque d'être éconduit à son tour. Troyes a annoncé sa nomination : "Erick Mombaerts assurera, par intérim, la direction des séances d’entraînement et la responsabilité de l’équipe première pour les prochaines semaines."

L'ESTAC n'oublie cependant pas les belles performances de Laurent Batlles sur son banc troyen. Le club note bien dans son communiqué qu'il a « offert à Troyes le titre de Ligue 2 BKT à l’issue de la saison 2020-2021 ». C'est avec les salutations de l'ensemble du club qu'il fait le dernier trajet de Troyes à Saint-Étienne où il avait maintenu sa famille. En 19 matches de Ligue 1 cette saison, il a remporté 4 victoires et concédé 5 défaites et 10 matches nuls.