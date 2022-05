PSG Mercato : Grosse inquiétude à Madrid pour Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 19 mai 2022 à 10:26

PSG Mercato : Selon la presse espagnole, un nouveau revirement concernant l’arrivée de Kylian Mbappé ne serait pas à exclure.

PSG Mercato : Vers un énième rebondissement pour Kylian Mbappé ?

Sacré meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé alimente également les colonnes de la presse en raison du flou autour de son avenir. Le Paris Saint-Germain fait des pieds et des mains pour conserver son véloce attaquant. Les dirigeants parisiens sont notamment disposés à lui offrir le plu gros contrat de l’histoire du football s’il venait à rempiler avec le PSG. Prétendant de longue date de Mbappé, le Real Madrid reste serein malgré la menace parisienne. L’avant-centre de 23 ans avait d’ailleurs indiqué lors de la cérémonie de remise des prix UNFP que son choix final sera prochainement révélé. Alors que rien n’a encore fuité officiellement, cette situation commencerait à agacer du côté de la capitale espagnole.

Le ras-le-bol des Merengues dans le feuilleton Mbappé

Journaliste à Marca, Pablo Polo assure que le suspense autour de l’avenir de Kylian Mbappé devient insupportable à Madrid. Les fans du Real Madrid commenceraient à craindre le pire avec l’attaquant du Paris Saint-Germain. « Quand on parle aux supporters, ici, ils trouvent ça long. Nous, journalistes, on fait notre travail et on essaie de raconter ce qui se passe au quotidien. Mais beaucoup de supporters commencent à se dire : Bon s’il ne veut pas venir, qu’il ne vienne pas. Parce qu’ils ne comprennent pas vraiment pourquoi Kylian n’a pas encore décidé », assure le confrère espagnol.

Malgré l’optimiste et la sérénité affichés par l’état-major madrilène, le feuilleton Mbappé serait donc loin de son épilogue. Le Paris Saint-Germain disposerait-il donc de sérieux arguments pour détourner son champion du monde tricolore de la capitale espagnole ? Réponse dans les prochaines semaines.