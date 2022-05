Mercato PSG : Mbappé proche de prolonger, L'offre folle de QSI a fuité

Publié par Gary SLM le 18 mai 2022 à 15:10

Mercato PSG : À la recherche de tous les moyens pour convaincre Kylian Mbappé de rester, l'émir Al Thani a fait une proposition dingue au joueur de 23 ans.

Mercato PSG : Al Thani frappe un coup énorme pour Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé est un feuilleton long de deux saisons. Le buteur du PSG ne devrait pas quitter la capitale française cet été. La raison, le propriétaire de son actuel club, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, a sifflé la fin de la mi-temps sur ce dossier avec une offre folle adressée au joueur.

Le dirigeant du Qatar a validé une proposition de 5 millions d’euros net par saison pour retenir Kylian Mbappé. Cette information est confirmée par Sky Sports, qui annonce 57 millions d’euros de revenu pour l'international français chaque saison s’il resigne avec le Paris SG. Cette offre explique aussi le revirement du journaliste Josep Pedrerol hier soir dans son émission El Chiringuito. Alors qu’il a toujours soutenu que le Français viendrait à Madrid, son propos à un tout petit peu varié au grand bonheur des supporters du Paris Saint-Germain.

Selon lui, le Real Madrid qui était certain d'enrôler le coéquipier de Neymar et Lionel Messi à 100%, n’y croirait plus vraiment. Même s’il dit que le footballeur n’a encore rien signé, les chances de le voir débarquer au Real se sont considérablement réduites. L’émir du Qatar, en déplacement en Espagne ce mardi, a semble-t-il décidé de boucler le dossier rapidement. Son offre démesurée atteste de son désir de retenir le Français et éviter par la même occasion qu’un autre club vienne jouer avec l’effectif de son équipe.

Un proche d'Emmanuel Macron confirme la prolongation de Mbappé

Alors que l'idée d'une prolongation de Kylian Mbappé au PSG prend de plus en plus d'ampleur, le maire de Poissy, Karl Olive (ancien journaliste et patron des sports de Canal +), a appuyé cette tendance de manière catégorique. Proche des dirigeants du Paris Saint-Germain, mais aussi d'Emmanuel Macron, l'ancien journaliste a confirmé la présence de Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine. « L’immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine. On en reparle… », a écrit sur Twitter le maire, également proche du clan Mbappé et notamment de son papa Wilfried. Il faut noter que Karl Olive joue déjà sa crédibilité sur ce dossier puisque ce dernier est pressenti pour devenir le prochain ministre français des Sports.

Mercato PSG : La presse espagnole se calme avec Mbappé

Concernant l’avenir de Kylian Mbappé, la presse espagnole commence petit à petit à prendre ses précautions. Alors que ces dernières semaines, les médias locaux étaient dans l’euphorie sur la situation de l’attaquant, qu’ils voyaient tous vers le Real Madrid, la tendance s’inverse clairement ce mercredi.

Comme le relaie le compte pro-madrilène, Madrid Xtra, les dirigeants du club parisien ont tenté un véritable coup de poker ces derniers jours avec le clan Mbappé pour faire plier le joueur de 23 ans. « Le PSG offre à Kylian Mbappe un package salarial estimé à environ 4 millions de livres sterling par mois. Ils ont tout tenté. » Cette offre, bien supérieure à celle du Real, semblerait faire pencher la balance en faveur des Rouge et Bleu. Si pour l'heure rien n'est encore signé chez les deux écuries, l'attaquant des Bleus est attendu ces prochains jours pour divulguer sa décision finale. Lui qui pour rappel, avait annoncé lors de la cérémonie des trophées UNFP que sa décision finale serait annoncée « très rapidement ».

En plus du salaire astronomique que lui proposent ses dirigeants, Kylian Mbappé devrait aussi percevoir un joli chèque à la signature de son prochain contrat qui devrait être d’une durée de deux saisons, avec une en bonus. Même si rien n’a filtré au niveau du montant de la prime, tout indique que le buteur français est bien parti pour détrôner les footballeurs les mieux rémunérés du moment. Le vainqueur du dernier trophée UNFP devrait donc continuer de marquer des buts aux côtés de Neymar et Lionel Messi sous le maillot parisien.

Une réunion cruciale prévue ce mercredi

Pour assurer ses arrières et prouver aux médias espagnols que rien n'était encore acté dans ce sulfureux dossier, la direction du Paris SG a prévu ce mercredi une réunion de la plus haute importance avec le clan Mbappé. Comme révélé par le journaliste Santi Aouna, le club de la capitale est en ce moment en pleine réunion avec l'entourage du joueur, dans l'optique de sceller définitivement le sort du Bondynois. Après un premier entretien mardi soir, les deux parties sont actuellement en négociations, dont l'issue pourrait définitivement acter le futur du prodige tricolore. Affaire à suivre donc...