AS Monaco Mercato : Maripan intéresse un immense club européen !

Publié par Dylan le 20 mai 2022 à 12:36

AS Monaco Mercato : Auteur d'une jolie saison, le club princier pourrait perdre cet été Guillermo Maripan, pisté par un très grand d'Europe.

AS Monaco Mercato : le Bayern sur les traces de Guillermo Maripan

L'AS Monaco réalise une incroyable deuxième partie de saison. Deuxième de Ligue 1 à égalité de points avec l'Olympique de Marseille, le club du Rocher a les cartes en main pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. L'ASM reste sur une série incroyable de 9 victoires consécutives, ce qui lui a permis de revenir progressivement sur ses concurrents directs. Mais à l'approche du match décisif contre Lens demain, Monaco pourrait encaisser une bien mauvaise nouvelle en vue du mercato estival.

Plusieurs joueurs ont explosé cette saison du côté de la Principauté et sont désormais courtisés par de grands clubs européens. C'est notamment le cas d'Aurélien Tchouaméni, pisté entre autres par le Paris SG, Liverpool ou encore le Real Madrid. Mais ce vendredi, c'est un autre cadre de l'ASM qui attire l'Europe, Guillermo Maripan. Le défenseur central chilien de 28 ans est toujours un titulaire indiscutable au sein de la formation dirigée par Philippe Clément et pourrait rejoindre le Bayern Munich, qui cherche un remplaçant à Niklas Süle.

Le Bayern prêt à débourser 15 millions d'euros pour Maripan

Selon le quotidien allemand TZ, le récent champion d'Allemagne aurait des vues sur Guillermo Maripan. Le défenseur central de l'AS Monaco a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison et a permis au club du Rocher d'être plus solide. Avec 38 buts encaissés, l'ASM est la troisième défense de Ligue 1 et réalise son meilleur bilan défensif depuis la saison 2016-2017, où le club avait glané son fameux titre de champion de France (31 buts encaissés).

L'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, est séduit par le profil de Maripan. Véritable leader défensif, fort dans les duels, participant à la construction du jeu et communicatif, le Chilien a tout du défenseur recherché par les Bavarois. Le joueur de 28 ans parle également espagnol, anglais et français, et n'aurait donc aucun mal à s'intégrer dans l'effectif cosmopolite du Bayern. Selon TZ, le club munichois pourrait offrir jusqu'à 15 millions d'euros pour s'attirer ses services. Mais l'AS Monaco ne devrait pas laisser partir Maripan si facilement, le club l'ayant acheté 18 millions d'euros au Deportivo Alavés à l'été 2019.