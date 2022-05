PSG Mercato : Doha frappe très fort, accord avec Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2022 à 14:56

PSG Mercato : Annoncé proche du Real Madrid, Kylian Mbappé se dirigerait désormais vers une prolongation au Paris SG. L’offre de Doha aurait fait mouche.

PSG Mercato : Le Paris SG a retourné la situation pour Mbappé

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé avec le Paris Saint-Germain et la presse espagnole l’annonce tout proche du Real Madrid depuis des mois. Après l’échec de son transfert de l’été passé, Mbappé n’a jamais caché son rêve de porter les couleurs du club madrilène. Un accord aurait même été trouvé entre les deux parties pour une arrivée libre du joueur cet été.

Mais ce vendredi, le spécialiste mercato de Sky Italia Gianluca Di Marzio assure qu’un revirement de situation se précise effectivement dans ce dossier. Si le nouveau champion d’Espagne tenait la corde dans cette affaire, la donne aurait clairement changé et la tendance serait désormais à une prolongation de l’attaquant de 23 ans.

« Mbappé a changé radicalement d'avis et il est sur le point de rester au PSG, malgré l'engagement verbal qu'il a pris depuis un certain temps avec le Real Madrid. Mbappé est maintenant sur le point de rester au PSG et de renouveler son contrat », a expliqué Di Marzio sur son compte Twitter. Un retournement de situation que semble désormais faire l’unanimité dans les médias.

PSG Mercato : Accord entre Kylian Mbappé et le Paris SG

D’après les derniers renseignements obtenus par nos confrères de Foot Mercato, si le Real Madrid a obtenu un accord avec Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain était toujours en négociations avec le joueur et son entourage pour se mettre aussi d'accord sur les contours d'un contrat. Le portail sportif assure que « c’est désormais chose faite. Le joueur a fait son choix et la communiquera d'ici dimanche. »

Le quotidien madrilène Marca confirme également que le champion du monde 2018 a un accord avec le Real Madrid, mais aussi avec le Paris SG. Le média ibérique explique que si le Golden Boy 2017 avait, dans un premier temps, donné son accord à la Maison Blanche, il aurait ensuite affirmé qu’il « réfléchissait » encore à la meilleure option pour la suite de sa carrière. Mundo Deportivo confirme aussi ce vendredi que Kylian Mbappé aurait pris la ferme résolution de rempiler à Paris pour une année supplémentaire. Après plusieurs mois de tractations souterraines, Mbappé devrait dévoiler sa décision ce dimanche, probablement dans l’émission Téléfoot.