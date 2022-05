PSG Mercato : Mbappé arrive au Real, Laporta dévoile son salaire

Publié par JEAN-LUC D le 18 mai 2022 à 09:04

PSG Mercato : L’Espagne attend déjà Kylian Mbappé au Real Madrid. Le président du Barça sait même ce que l’attaquant du Paris SG réclame pour signer.

PSG Mercato : Kylian Mbappé exige une fortune au Real Madrid

Selon le média ESPN, Kylian Mbappé va bientôt quitter le Paris Saint-Germain pour s’engager gratuitement en faveur du Real Madrid, même si le Paris Saint-Germain continue de pousser en coulisses pour tenter de convaincre son joueur de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Ce mardi en fin de soirée, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a évoqué le dossier Mbappé en révélant que l’international français de 24 ans s’est montré extrêmement gourmand avec Florentino Pérez pour rejoindre les rangs des Merengues. L’avocat espagnol de 59 ans confie ainsi que l’enfant de Bondy a réclamé entre 40 et 50 millions d’euros par saison.

« Il y a des opérations que nous ne ferions pas même si nous avions l'argent pour les faire, parce que ça fausse la masse salariale et ça ne peut pas se reproduire. Vous ne pouvez pas dépasser un certain niveau de dépenses. Mbappé demande 40 à 50 millions net par an. En brut ? Non, en net. Mbappé est à un niveau super top. Mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions, Håaland non plus. Il faut également en tenir compte. Il n'est pas question de payer un joueur 25 millions net. Nous n'allons pas le faire et nous ne voulons pas le faire », a expliqué pour Catalunya Radiole le président du club qui versait annuellement plus de 50 millions d’euros à Lionel Messi durant plusieurs années.

En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français de 23 ans n'est donc pas à la portée de toutes les bourses. Quelques heures seulement après la publication des propos de Joan Laporta, l’entourage du joueur est sorti du silence pour démonter le président du Barça.

PSG Mercato : Le clan Mbappé recarde sévèrement à Joan Laporta

Quelques heures après la sortie des propos du président du FC Barcelone, qui a assuré que l’attaquant du Paris Saint-Germain réclamait un salaire de 50 millions d’euros nets par saison pour signer avec son nouveau club, l’entourage de Kylian Mbappé a répondu à Joan Laporta. Les proches du champion du monde ont expliqué auprès du journaliste Fabrizio Romano n’avoir jamais ouvert la moindre rencontre avec le Barça. Les Barcelonais ne peuvent donc pas connaître les réelles exigences du Golden Boy 2017.

« Kylian Mbappé veut du temps pour annoncer sa décision finale, question de jours. Suite. Du camp et de la famille de Mbappé, ils démentent la déclaration de Joan Laporta sur "50 millions d'euros de salaire net par saison". Le camp de Mbappé dit n'avoir jamais ouvert de négociation avec le Barça/Laporta », indique Fabrizio Romano sur Twitter.