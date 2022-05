PSG Mercato : Mbappé va prolonger, les détails de l’accord dévoilés

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2022 à 20:56

PSG Mercato : Selon plusieurs sources, Kylian Mbappé se dirigerait désormais vers une prolongation avec le Paris SG. Les détails de l’accord auraient fuité.

PSG Mercato : trois ans de plus pour Mbappé au Paris SG ?

Le feuilleton Kylian Mbappé va bientôt connaître son dénouement. Après plusieurs de tractations souterraines et de rebondissements multiples, l’attaquant de 23 ans est sur le point de dévoiler son choix entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Ce vendredi, la presse dans son ensemble assure que l’international français de 23 ans a décidé de rester et prolonger avec les Rouge et Bleu. Pour convaincre l’enfant de Bondy, le Qatar n’aurait pas du tout lésiné sur les moyens.

Après les médias espagnols, italiens et français, c’est désormais l’Angleterre qui confirme l’exploit du PSG devant le Real Madrid. En effet, The Athletic assure que le club de la capitale a fait mouche avec une nouvelle proposition portant sur un contrat de trois ans.

« Le PSG aurait ainsi l'opportunité de bénéficier du talent de Mbappé la saison prochaine tout en conservant une forte valeur de revente avec la durée de contrat proposée », explique le média anglais. Eurosport Espagne confirme lui aussi l’info et ajoute si Mbappé tourne finalement le dos au Real Madrid, la raison est toute simple : le Qatar lui offre un pont d’or pour rester au Paris SG.

Le média indique notamment qu’en décidant de poursuivre l’aventure dans la capitale, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco va toucher un salaire de 100 millions d’euros par saison et une prime à la signature record de 300 millions d’euros. Mais ce ne seraient pas les seuls arguments utilisés par Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs qatariens du Paris SG.

PSG Mercato : Les arguments pour convaincre Kylian Mbappé

À en croire le Mundo Deportivo, la direction parisienne n'aurait pas vraiment mis l’argent en avant dans leurs négociations avec Kylian Mbappé. Le journal espagnol explique que l’enfant de Bondy aurait été séduit par le fait d'être le leader incontesté de l'équipe parisienne et d'être le porte-drapeau de la France à la Coupe du Monde au Qatar.

Toujours selon la source catalane, la « clameur » nationale des supporters, des dirigeants politiques et des sportifs français pour l’appeler à prolonger afin de continuer à aider au rayonnement de la Ligue 1 auraient convaincu fait pencher la balance en faveur du Paris SG.