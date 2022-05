PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi prépare du lourd en attaque !

Publié par JEAN-LUC D le 12 mai 2022 à 07:00

PSG Mercato : Avec l’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi travaille déjà sur le renforcement de l’effectif du Paris SG.

PSG Mercato : Le Paris SG suit toujours le « nouveau » Cavani

Avec les probables départs de Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Julian Draxler, le Paris Saint-Germain a prévu de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival. Selon les informations du quotidien L’Équipe, le club de la capitale a inscrit les noms de Darwin Nunez et Ousmane Dembélé en vue du prochain mercato estival.

Surnommé le « nouveau Cavani » dans son pays, l’international uruguayen brille au Benfica Lisbonne et plusieurs grands clubs aimeraient le recruter cet été. D’autant que le club portugais pourrait toucher un gros chèque pour son transfert. « Darwin Nuñez, l’international uruguayen de 22 ans, possède l’une des plus grosses cotes actuelles. Newcastle, Manchester United ou Chelsea sont sur les rangs à hauteur de 70 M€. Le PSG le suit aussi », explique le journal sportif. Et aux dernières nouvelles, le club de la capitale serait en pole position sur ce dossier.

PSG Mercato : Darwin Nuñez au Paris SG la saison prochaine ?

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Darwin Nunez devrait bel et bien changer d’air au terme de la saison. Auteur de 34 buts et 4 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions cette saison, l’avant-centre du Benfica pourrait être l’un des gros tubes de l’été qui arrive. Selon le journal allemand Abendzeitung, le Bayern Munich s’est retiré du dossier, jugeant excessif le prix fixé par le Benfica pour son prodige sud-américain.

La même source révèle également que le joueur a recalé Newcastle et que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, en fait une priorité pour le recrutement de cet été. Aux dernières nouvelles, ESPN assure que les dirigeants qatariens du Paris SG seraient prêts à débourser jusqu’à 90 millions d’euros pour mettre la main sur le Darwin Nuñez. Une offre qui pourrait faire mouche puisqu’aucun autre candidat ne voudrait s’aligner sur ce montant.

Affaire à suivre donc…