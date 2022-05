PSG Mercato : La prolongation de Mbappé officialisée dans 48h ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2022 à 22:56

PSG Mercato : Kylian Mbappé devrait renoncer au Real Madrid et prolonger son bail avec le Paris SG. L’affaire pourrait même être officialisée dans 48 heures.

PSG Mercato : Kylian Mbappé plus que jamais proche de prolonger

Ce vendredi, Gianluca Di Marzio a expliqué dans l’émission « Football Daily » de Sky Sports que le dénouement de l’affaire Kylian Mbappé devrait bel et bien être en faveur du Paris Saint-Germain. Alors que le Real Madrid croyait avoir tout bouclé avec le champion du monde 2018, l’international français de 23 ans devrait finalement rester et poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu. Le journaliste italien assure que l’officialisation de la bonne nouvelle pourrait même tomber dans les 24 ou 48 heures qui viennent.

« Kylian Mbappé n'a jamais été aussi proche de rester à Paris et de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain qu'aujourd'hui (…) Ce n'est pas seulement une question économique. Il y avait une pression politique sur certains chiffres qui étaient très importants lorsque Kylian Mbappé a signé au Paris Saint-Germain et maintenant le Paris Saint-Germain est vraiment confiant que dans les prochaines 24 heures, 48 heures, il puisse signer le nouveau contrat », a déclaré Gianluca Di Marzio qui a également confirmé le pessimisme qui règne désormais du côté du Real Madrid.

PSG Mercato : Mbappé a joué un sale tour au Real Madrid !

Alors que Kylian Mbappé serait en passe de parapher un nouvel engagement en faveur du Paris Saint-Germain, le Real Madrid aurait perdu sa sérénité des mois derniers. « À Madrid, ils ont compris les difficultés à recruter Mbappé maintenant. Il avait un accord verbal avec le Real Madrid depuis plusieurs mois. Mais maintenant, je me répète, Kylian Mbappé est très proche de renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il faut attendre l'annonce officielle, les signatures, car les surprises sont au rendez-vous (rires) », ajoute le spécialiste Mercato de Sky Sports. Sur Twitch, Loïc Tanzi a confirmé la tendance dans ce dossier et révélé que le Real Madrid se sent trompé par le numéro 7 du Paris SG.

« Le Real a pris l’accord contractuel pour un "oui c’est bon, c’est fait", mais ils n’ont pas compris qu’ils allaient aussi se mettre d’accord avec le PSG puis faire un choix (…) Sauf que Mbappé a aussi voulu trouver un accord avec le PSG, puis faire son choix. C’est pour ça que la semaine dernière, je pensais vraiment que Kylian allait partir, et je suis un peu dans le sens inverse aujourd’hui », explique le journaliste de RMC Sport ce vendredi soir.

Reste maintenant à attendre la prise de parole officielle du principal concerné.