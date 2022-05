PSG Mercato : Mbappé, le Qatar se rapproche d’un exploit historique

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2022 à 12:56

PSG Mercato : Partagé entre le Paris SG et le Real Madrid, Kylian Mbappé va annoncer sa décision dimanche. Le Qatar se rapprocherait même d’un exploit.

PSG Mercato : Mbappé vers une prolongation avec le Paris SG

Le dernier voyage de la mère de Kylian Mbappé au Qatar serait en train de porter ses fruits. Devancé par le Real Madrid depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain aurait repris la main dans le dossier Mbappé. Alors que l’international français de 23 ans devrait lui-même dévoiler le nom de son prochain club dimanche dans Téléfoot (voire avant selon d'autres sources), plusieurs journalistes de renom assurent ce vendredi que la tendance serait désormais à une prolongation avec le Paris SG.

Le journaliste Abdellah Boulma indique que la tendance du moment serait à une prolongation quand Saber Desfarges d’Amazon Prime Vidéo parle d’un PSG confiant et une prolongation de plus en plus proche. Plus affirmatif, Romain Molina, journaliste français résident en Espagne, a même lancé un tweet assez clair en évoquant la victoire de l'argent et du Qatar.

Le très sérieux Gianluca Di Marzio enfonce le club et confirme que « Kylian Mbappé devrait finalement PROLONGER avec le PSG. Son avis a changé dans les dernières heures malgré l’accord verbal avec le Real. » Un revirement de situation qui fait désormais reculer la presse espagnole pourtant très confiante depuis le début de ce feuilleton.

PSG Mercato : Panique totale au Real Madrid pour Mbappé

Porte-parole de la presse pro-Real Madrid dans ce dossier, la célèbre émission El Chiringuito semble désormais moins confiante quant au dénouement de l’affaire. Le journaliste Josep Pedrerol ne cache même plus son pessimisme et laisse clairement entendre que le club madrilène a perdu la bataille face à la puissance du Qatar. De son côté, Marca révèle que Mbappé a un accord avec le Real Madrid, mais aussi avec le PSG, une tendance également avancée ce vendredi par le journaliste Santi Aouna. Il faudra donc patienter jusqu’à la prise de parole officielle du principal concerné pour connaître le dénouement de cette affaire.