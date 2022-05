Stade de Reims Mercato : Grande annonce d'Etikite sur son avenir

Publié par Ange A. le 22 mai 2022 à 04:22

Stade de Reims Mercato : Hugo Ekitike ouvre la porte à un départ

Le Stade de Reims a terminé la saison sur une note triste ce samedi. Reims a été battu à domicile par l’OGC Nice (2-3). Alors qu’ils disposaient d’une avance de deux buts à la mi-temps, les Rémois se sont faits renverser en seconde période par Andy Delort, auteur d’un triplé. Auteur de l’ouverture du score des siens, Hugo Ekitike s’est confié sur son futur dans les colonnes de L’Équipe. L’avant-centre de 19 ans ouvre notamment la porte à un départ de Reims. « Je m’estime prêt à tout. Que ce soit rester ici ou relever un challenge pour lequel tout le monde est d’accord. J’imagine l’été mouvementé ! Je pense que des personnes vont montrer de l’intérêt pour moi. De mon côté, je serai tranquille car je suis entouré par les bonnes personnes pour gérer ça », a indiqué le longiligne avant-centre.

Un appel du pied à Newcastle ?

Dans sa sortie, l’attaquant du Stade de Reims est revenu sur l’intérêt de Newcastle United. Les Magpies souhaitaient boucler le transfert d’Hugo Ekitike cet hiver. Mais leur offre estimée à 30 millions d’euros avait été recalée par le club champenois. Le jeune buteur rémois se dit néanmoins flatté de susciter l’intérêt d’un « grand club » anglais passé sous pavillon saoudien cette saison. « C’était mieux de rester ici, de faire une saison complète, de confirmer. Ces rumeurs ça me fait sourire, car ça gratifie mon travail. J’ai l’impression d’exister. Je sais que ce que je fais sur le terrain c’est bien, c’est reconnu. Et pas par n’importe qui. Ça me pousse à donner le meilleur de moi-même. Je veux toujours progresser et être le meilleur », a expliqué Ekitike, auteur de 11 buts en 26 matchs cette saison.