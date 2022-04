Stade de Reims Mercato : C’est bouclé pour Abdelhamid et Etikite

Publié par Ange A. le 25 avril 2022 à 04:05

Stade de Reims Mercato : Président de Reims, Jean-Pierre Caillot a fait de grandes annonces concernant l’avenir de certains joueurs.

Stade de Reims Mercato : Le sort d’Etikite scellé par Caillot

Actuel 13e de Ligue 1, le Stade de Reims se dirige vers une énième saison sans enjeu. Le club champenois a déjà assuré son maintien dans l’élite et peut voir venir. Du côté des hautes sphères du club, les regards sont même déjà tournés vers la prochaine fenêtre des transferts. Sur les ondes d’Europe 1, Jean-Pierre Caillot s’est exprimé sur le prochain mercato de Reims. Le président du club champenois confirme le futur transfert d’Hugo Ekitike cet été.

Auteur de 10 buts et 3 passes décisives, l’attaquant de 19 ans est le joueur le plus décisif du club cette saison. Le dirigeant rémois annonce également le futur départ du défenseur belge Wout Faes. Celui-ci est annoncé dans le viseur de la Lazio Rome. « Il était prévu qu’il fasse deux saisons chez nous. Il a un bon de sortie. Son remplacement est pratiquement arrêté. On anticipe tout ! », a indiqué le président Caillot.

Annonce officielle imminente pour Abdelhamid

Alors que les transferts d’Etikite et Faes sont annoncés, le Stade de Reims compte conserver un de ses cadres. Jean-Pierre Caillot a ainsi confirmé la tendance concernant Yunis Abdelhamid. Dans une récente sortie sur France Bleu Champagne-Ardenne, le défenseur central avait indiqué que le dossier concernant sa prolongation était clos.

Comme le joueur de 34 ans, le patron des Stadistes a annoncé la prolongation d’Abdelhamid. Seule est une annonce officielle du club reste à venir. « On a trouvé un accord. On va bientôt officialiser. Il va rester deux ans de plus », a indiqué le président du SDR. L’international marocain avait rejoint Reims en 2017 en provenance de Dijon. Sa dernière prolongation remonte en 2020.