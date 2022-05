PSG Mercato : Real, Vinicius Jr répond en personne à Paris

Publié par Ange A. le 26 mai 2022 à 07:06

PSG Mercato : Alors que son nom est souvent associé au Paris Saint-Germain, Vinicius Jr a tranché net sur la question de son avenir.

PSG Mercato : La réponse claire de Vinicius Jr au sujet de Paris

Le Real Madrid tente de se remettre de la désillusion qu’il vient de vivre suite à la prolongation du contrat de Kylian Mbappé. L’attaquant de 23 ans semblait proche de rejoindre les Merengues avant de finalement rester à quai. Il a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Après avoir joué ce mauvais tour au club espagnol, le PSG aurait également coché le nom d’un crack madrilène pour son mercato. Un intérêt de Paris pour Vinicius Jr est notamment évoqué. L’ailier de 21 ans est entré dans une autre dimension cette saison avec l’arrivée de Carlo Ancelotti. Il compte 21 réalisations et 20 offrandes en 51 matchs cette saison. De quoi séduire les dirigeants parisiens. Mais l’attaquant auriverde ne se voit pas ailleurs qu’au Real.

Une prolongation dans les tuyaux avec le Real

Interrogé durant l’émission El Larguero, Vinicius Jr a scellé son avenir avec le Real Madrid. Il a même annoncé la prolongation prochaine de son contrat avec le champion d’Espagne. « Je suis heureux ici, je suis proche de mon renouvellement, nous sommes sur la bonne voie, et je suis très heureux dans le plus grand club du monde. Je ne veux pas partir d’ici, je veux rester ici aussi longtemps que Marcelo, Karim, Luka, des joueurs qui ont fait une belle histoire et je veux continuer comme eux. Je suis de Madrid et je suis heureuse ici », a expliqué le jeune compatriote de Neymar Jr.

Recruté en provenance de Flamengo en 2018 contre 45 millions d’euros, Vinicius est encore lié au Real jusqu’en 2024. Son bail devrait donc s’étendre prochainement à la faveur du renouvellement de son contrat. Le Paris Saint-Germain de son côté devra creuser une autre piste offensive après avoir infligé un camouflet au Real avec la prolongation retentissante de Mbappé.