ASSE Mercato : Première confirmation sur la vente de Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 27 mai 2022 à 06:45

ASSE : Coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin s’est exprimé sur l’éventuelle vente de Saint-Étienne à David Blitzer.

ASSE : Perrin lâche de gros indices sur la vente de Saint-Étienne

Alors qu’elle joue son maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne pourrait disposer d’un nouveau propriétaire. Comme l’a indiqué L’Équipe, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer auraient trouvé un accord pour la vente de Saint-Étienne à David Blitzer. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin s’est exprimé sur cet épineux dossier. Le responsable stéphanois confirme la tendance concernant le rachat de l’ASSE. « Il risque d’y avoir des changements au club... Il y a cette histoire de vente qui traîne depuis déjà un moment, donc ça va bien finir par arriver, on ne sait pas quand […] C’est vrai qu’il y a beaucoup de personnes qui sont dans l’attente de la suite, mais ça n’est pas le plus important », a révélé l’ancien capitaine du club ligérien cité par Eurosport.

Une offre à 100 M€ pour le rachat de l’ASSE

Le quotidien sportif assure que David Blitzer proposerait au total 100 millions pour boucler le rachat de l’AS Saint-Étienne. Un montant de 38 millions sera notamment alloué pour racheter les parts sociales de l’ASSE. L’acquisition des Verts par l’homme d’affaires américain devrait s’opérer par sa société Bolt Football Holdings, en association avec Josh Harris, un autre milliardaire américain actionnaire de Crystal Palace. Outre les 38 millions destinés au rachat des parts, le reste des 100 millions devrait servir à rembourser les dettes contractées par le club ligérien. Une autre partie de cette enveloppe servira au recrutement lors du mercato estival.

En cas de descente, le journal révèle que l’offre de rachat du duo Blitzer-Harris descendrait de 38 millions à 19 millions d’euros. En tout, les deux hommes n’injecteraient plus que 80 millions d’euros si jamais les Verts ne parvenaient pas à se maintenir en Ligue 1.