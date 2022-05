PSG Mercato : La LFP taillade Tebas pour la prolongation de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2022 à 05:05

PSG Mercato : Après la prolongation de Kylian Mbappé, Javier Tebas s’est montré très virulent envers le Paris SG. La LFP a répondu au président de la Liga.

PSG Mercato : La LFP monte au créneau pour défendre Mbappé

Sévèrement jugé en Espagne suite à sa décision de snober le Real Madrid pour poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé peut compter sur les instances du football français pour le défendre. La Ligue de Football Professionnel (LFP) et son président n’ont pas du tout apprécié les récentes sorties du premier responsable de la Liga espagnole. Vincent Labrune n’a pas mâché ses mots pour dire à son homologue Javier Tebas tout ce qu’il pense de ses attaques récurrentes contre le Paris SG et son attaquant de 23 ans. Surtout que Tebas avait annoncé avoir déposé plainte contre le champion de France pour avoir renouvelé le bail de son numéro 7.

« Nous tenons à exprimer de la manière la plus ferme notre désapprobation, mais aussi notre incompréhension, face à vos dernières attaques contre la Ligue 1 et l'un de nos clubs. Nous sommes d'autant plus choqués par ces attaques que vous êtes président des Ligues européennes (censées représenter toutes les ligues d'Europe, y compris la Ligue 1) et membre du Comité exécutif de l'UEFA (dont le rôle est de promouvoir les intérêts collectifs du football européen) », a écrit l’instance de Vincent Labrune.

« Vos attaques contre la Ligue 1 et l'un de nos clubs, le Paris Saint-Germain, et l'un de nos joueurs, Kylian Mbappé, sont fondées sur votre propre interprétation de la non-viabilité financière et du déséquilibre concurrentiel, que vous attribuez de manière répétée à la Ligue 1 et à l'un de nos clubs. Aujourd'hui, vos propos irrespectueux semblent être dirigés contre Kylian Mbappé qui est largement reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde et qui n'a tout simplement pas rejoint votre ligue, par choix, malgré une offre similaire.

Contrairement à vous, la Ligue 1 salue et promeut les joueurs de notre championnat et de toute l'Europe – y compris ceux de votre championnat. Quelqu'un dans vos différentes fonctions serait bien avisé de faire de même », a ajouté la LFP dans son communiqué. Même l’UEFA s’est désolidarisé de Javier Tebas dans sa nouvelle croisade contre le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Le patron de l’UEFA gronde Javier Tebas

Aleksander Ceferin n’aime pas du tout l’attitude de Javier Tebas et la Liga envers le Paris Saint-Germain. Le président de l'UEFA assure qu’il veille au respect du fair-play financier et rien n'est pour le moment anormal concernant le Paris Saint-Germain.

« Je suis absolument en désaccord (avec Javier Tebas). Il y a, de toute façon, trop d’insultes dans le football, et je pense que chaque Ligue devrait s’occuper de ses propres affaires. Pour moi, il n’est pas correct qu’une Ligue en critique une autre », a indiqué Aleksander Ceferin après la passe d'armes entre Javier Tebas et Vincent Labrune.