PSG Mercato : Javier Tebas détruit Le Parisien pour Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 12 janvier 2022 à 07:01

Selon Le Parisien, le PSG a encore sa chance avec Kylian Mbappé. Javier Tebas, le président de la Liga, contredit le journal français.

Mbappé n’a pas encore pris de décision pour son avenir

Alors que les médias espagnols évoquent un accord déjà trouvé entre le clan Kylian Mbappé et le Real Madrid, Le Parisien assure que l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a toujours pris aucune décision concernant son avenir. « Paris peut y croire, parce qu’aujourd’hui, aucune décision n’a été prise. L’attaquant réfléchit encore à la meilleure solution quant à son avenir.

C’est un secret de polichinelle : il caresse le rêve d’enfance de rejoindre la Maison-Blanche. Reste à savoir s’il a envie de concrétiser ce rêve en 2022 ou un peu plus tard », explique le quotidien régional qui précise que « le projet sportif et non les préoccupations financières reste au cœur de ses observations. »

Toujours selon la même source, « les discussions contractuelles se poursuivent donc paisiblement entre le PSG et Kylian Mbappé, et aucune négociation secrète n’a été entamée par le joueur et ses parents avec le Real Madrid. » S’il parvenait finalement à accepter de rester à Paris, « l’accord s’établira forcément sur une durée courte », conclut le média francilien. Des informations qui ne reflètent pas la réalité du moment selon le patron du football espagnol.

PSG Mercato : Tebas annonce déjà Mbappé au Real

En attendant la double confrontation des 15 février et 9 mars entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, le président de la Liga, Javier Tebas, assure que Kylian Mbappé rejoindra les Merengues à l’issue de la saison.

« Tout indique que Mbappé jouera pour le Real Madrid », annonce le dirigeant espagnol dans des propos accordés au journal local AS. Le principal concerné, lui, continue de laisser circuler les rumeurs et se concentre sur le terrain afin de bien terminer la saison avec le Paris Saint-Germain avant de prendre une décision pour la suite de sa carrière.

Affaire à suivre donc…