ASSE Mercato : Un premier renfort se profile, en cas de maintien

ASSE Mercato : Indésirable à Angers et prêté, Paul Bernardoni pourrait bien rester à Saint-Étienne. Même si pour l’heure, il est concentré sur le maintien.

En grande difficulté et menacée de relégation en Ligue 2 pendant la mi-saison, l’ ASSE s’est attaché les services de Paul Bernardoni en janvier 2022 pour six mois. Il est prêté par Angers SCO qui ne compte pas sur lui. La saison du gardien de but se poursuit, car l’AS Saint-Étienne a fini à la 18e place de Ligue 1. Du coup, elle doit passer par les barrages contre l’AJ Auxerre (Ligue 2) pour tenter de se maintenir dans l’élite. Portier N°1 des Verts, Paul Bernardoni et ses coéquipiers ont fait un pas vers le maintien, grâce au nul (1-1) du match aller au stade l’Abbé Deschamps, jeudi.

L’ ASSE doit maintenant confirmer à Geoffroy-Guichard, lors du match retour crucial, dimanche (19h). Avant cette ultime confrontation, Loïc Perrin a fait savoir qu’aucune décision, concernant les joueurs en fin de contrat, n’est encore prise. Paul Bernardoni est concerné, car son prêt chez les Verts prend fin après le match contre l’AJA. Cependant, il est possible que l’ ASSE ouvre les négociations pour le conserver, mais seulement si l’équipe stéphanoise se maintient en L1.

Yahia Fofana à la place de Bernardoni à Angers SCO !

A Angers, la direction du club a recruté Yahia Fofana (21 ans; 1,94 m) au Havre AC, pour 4 saisons, afin d’être le gardien de but N°1. De plus, Gérald Baticle aurait demandé à Anthony Mandrea (prêté par Cholet) de rester en Anjou pour être la doublure de ce dernier, selon les informations de Ouest-France. Ainsi, Paul Bernardoni serait le N°3 dans la hiérarchie des portiers du SCO, à en croire la source. Interrogé par EVECT sur son avenir, au regard de tout ce qui précède, l’actuel gardien de l’ ASSE s’est emporté. « Fin de contrat, pas fin de contrat, je n’en ai rien à faire », a-t-il répondu sèchement, avant de poursuivre : « On joue la survie d’un club, il faut connaitre ses priorités. On joue pour le maintien de l’ ASSE ».