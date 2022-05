PSG Mercato : Luis Campos, revirement inextricable au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2022 à 19:42

PSG Mercato : Fortement pressenti pour remplacer Leonardo au poste de directeur sportif, Luis Campos va-t-il finalement faire faux bond au Paris SG ?

PSG Mercato : Luis Campos prêt à recaler finalement le Paris SG ?

Si l’information se confirme, c’est un véritable coup de tonnerre qui se prépare au Paris Saint-Germain. Attendu dans la capitale française pour signer son contrat en tant que nouveau directeur sportif jusqu’en 2025, Luis Campos pourrait finalement renoncer au poste. En effet, Tuttomercatoweb révèle ce samedi que l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC, après avoir donné son accord à Nasser Al-Khelaïfi pour succéder à Leonardo, ne voudrait pas déménager à Paris.

Le Portugais de 57 ans souhaiterait travailler depuis la ville Porto où il réside depuis son départ de Lille. Une option qui n’est pas dans les plans de Nasser Al-Khelaïfi qui a besoin d’un collaborateur « sur zone », dans la capitale, afin de lui permettre de s’occuper de ses nombreuses occupations en dehors de la présidence du PSG. D’ailleurs, Al-Khelaïfi travaillerait déjà sur une alternative à Campos.

PSG Mercato : Vers un retour fracassant d’Antero Henrique ?

Tuttomercatoweb explique également que le choix de Zinedine Zidane pour succéder éventuellement à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain ne serait pas vraiment du goût de Luis Campos, qui privilégierait un profil plus « jeune et à fort potentiel. Une raison de plus pour Campos de recaler finalement l’offre du Qatar. Alors que Nasser Al-Khelaïfi a prévu annoncer ses changements la semaine prochaine, il aurait programmé un rendez-vous express à Paris ce weekend avec Antero Henrique.

Ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain entre juin 2017 et juin 2019, le Portugais, qui aurait joué un grand rôle dans la prolongation de Kylian Mbappé, pourrait faire son grand retour dans la capitale dans les jours à venir. ESPN confirme l’information et précise le président parisien et Henrique devraient vraisemblablement se rencontrer ce samedi ou dimanche dans un hôtel de Paris, afin de discuter d’une éventuelle nouvelle collaboration.