ASSE : Saint-Étienne reléguée, importante annonce sur la vente

Publié par Ange A. le 30 mai 2022 à 00:10

ASSE : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo se sont exprimés sur l’avenir de l’AS Saint-Étienne après sa relégation en Ligue 2.

ASSE : Coup de tonnerre, les Verts relégués en Ligue 2

Un véritable séisme a secoué Geoffroy-Guichard ce dimanche soir. L’AS Saint-Étienne a été battue au Chaudron par l’AJ Auxerre. Cette défaite condamne l’ ASSE à une relégation en Ligue 2 la saison prochaine. Barragistes au terme de la saison, les Verts n’auront pas réussi à se maintenir dans l’élite. La soirée a mal débuté pour Sainté suite à l’ouverture du score de Hamza Shaki (51e). Auteur du but égalisateur dans le dernier quart d’heure, Mahdi Camara a poussé les deux équipes aux prolongations. C’est durant les tirs au but que le sort s’est acharné sur Pascal Dupraz et ses hommes. Après cette désillusion, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux présidents stéphanois ont partagé la déception du peuple vert. Les deux dirigeants ont lâché d’importants indices sur la vente de Saint-Étienne.

Vers un rachat imminent de Saint-Étienne ?

Dans un communiqué, les co-présidents de l’AS Saint-Étienne ont jeté un froid sur leur avenir dans le Forez. De quoi indiquer une vente imminente de l’ ASSE. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite », révèle le communiqué de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Ces derniers jours, un intérêt de David Blitzer pour les Verts avait été dévoilé. L’homme d’affaires américain était disposé à mettre 100 millions d’euros pour le rachat de Saint-Étienne. 38 millions devaient notamment servir à acquérir les parts sociales du club tandis que le reste devait servir à éponger les dettes et financer le mercato. En cas de relégation, l’offre de l’entrepreneur descendrait à 80 millions d’euros, dont 19 millions pour racheter les parts du club ligérien. Reste maintenant à confirmer cette tendance dans les prochains jours.