OGC Nice Mercato : Le LOSC et le Gym luttent pour une pépite bulgare

Publié par Dylan le 30 mai 2022 à 17:50

OGC Nice Mercato : Le Gym pourrait réaliser un très joli coup en recrutant un milieu offensif bulgare très apprécié en France, notamment par le LOSC.

OGC Nice Mercato : Le Gym s'intéresse à Dominik Yankov

Alors que le mercato estival approche, l'OGC Nice de Christophe Galtier se positionne sur différents dossiers. Après Samuel Umtiti (FC Barcelone), Martin Satriano (Stade Brestois) ou encore Jonathan Clauss (RC Lens), une autre piste s'ouvre ce lundi pour le club azuréen. Selon Foot Mercato, l'OGCN s'intéresserait de près à un joueur encore méconnu en Europe et surtout en France : il s'agit de Dominik Yankov. Le jeune milieu de terrain bulgare (21 ans) connaît lui plutôt bien la France pour l'avoir affronté avec la Bulgarie lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde (défaite 3-0 le 8 juin dernier).

Déjà sélectionné à 14 reprises avec son pays, Dominik Yankov poursuit également son ascension en championnat, plus précisément en Bulgarie. Après avoir côtoyé l'équipe réserve du PFC Ludogorets Razgrad, un des deux plus grands clubs du pays avec le CSKA Sofia, Dominik Yankov a intégré l'équipe première lors de la saison 2017-2018. Depuis, il s'est imposé au fil du temps au sein de la formation dirigée par Ante Šimundža, et a marqué cette saison 4 buts en 28 matches de championnat. Si Ludogorets a terminé champion de Bulgarie pour la 10e fois d'affilée, le club n'arrive pas encore à s'imposer sur la scène européenne où il n'a pu sortir des poules de la Ligue Europa cette année.

Le Stade Brestois et le LOSC également sur le coup

En France, Dominik Yankov pourrait donc découvrir la Ligue 1 et surtout l'un des cinq grands championnats européens, ce qui pourrait lui permettre de se mettre en lumière aux yeux des meilleures équipes d'Europe. L'OGC Nice, qui a déjà permis à plusieurs pépites de se mettre en valeur (Allan Saint-Maximin, Malang Sarr, Kasper Dolberg) pourrait faire de même avec le jeune bulgare. Mais le club azuréen n'est pas le seul en France à vouloir l'attirer. Selon Foot Mercato, le Stade Brestois et le LOSC suivraient également de près le petit prodige de Ludogorets.

Estimé à 2 millions d'euros, Dominik Yankov est un pari que les clubs français peuvent se permettre de tenter. À seulement 21 ans, c'est l'une des étoiles montantes de son pays, et il pourrait bientôt exploser au grand jour. Le Stade Brestois pourrait y voir le futur remplaçant de Youcef Bélaïli, tandis que le LOSC pourrait en faire un de ses jokers au milieu, alors que Renato Sanches est très courtisé sur le marché. Reste à voir qui va passer à l'action le premier pour Dominik Yankov qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Ludogorets.