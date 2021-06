OM Mercato : Un départ surprise vers la Bulgarie cet été ?

Publié par Ange A. le 30 juin 2021 à 09:30

L’Olympique de Marseille pourrait perdre un jeune défenseur cet été. Le minot de l’ OM pourrait surprendre plus d’un en s’engageant avec Ludogorets, champion en titre de Bulgarie.

Un départ surprise à l’ OM cet été ?

Avec 14 départs attendus et 11 recrues escomptées, le mercato de l’Olympique de Marseille sera agité. Deux signatures ont déjà été officialisées. Le milieu brésilien Gerson et l’ailier américain Konrad de La Fuente ont respectivement rejoint l’ OM en provenance de Flamengo et du FC Barcelone. Plusieurs joueurs vont faire leurs adieux au club ce mercredi 30 juin, date d’expiration de leurs contrats. Outre ces éléments, un jeune formé à Marseille pourrait aussi quitter la Provence dans les prochains jours. Andres Onrubia indique en effet que Lucas Perrin pourrait s’envoler vers une destination surprise cet été. Le journaliste espagnol révèle un intérêt des Bulgares de Ludogorets pour le défenseur central âgé de 22 ans.

Ludogorets proche d’un accord pour Lucas Perrin

Encore sous contrat jusqu’en 2023, Lucas Perrin serait tenté par un départ de Marseille cet été. Ceci afin de gagner davantage en temps de jeu. La saison dernière, il n’a disputé que trois rencontres sur huit en tant que titulaire. En signant à Ludogorets, il pourrait également découvrir les joutes européennes. Le champion de Bulgarie étant qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Pour Andres Onrubia, les négociations ont déjà été entamées pour le transfert de Lucas Perrin. Le journaliste passionné de Ligue 1 croit savoir qu’il est question que le minot de l’ OM passe sa visite médicale avant de s’engager avec le club bulgare. Si aucun montant n’a fuité au sujet de la transaction, Transfermarkt estime la valeur du joueur à 1,8 million d’euros.





