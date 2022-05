OM Mercato : C’est confirmé, un départ imminent à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 30 mai 2022 à 18:30

OM Mercato : Le jeune gardien de but Simon Ngapandouetnbu est proche de quitter Marseille. C’est son agent Franck Belhassen qui a vendu la mèche.

OM Mercato : Simon Ngapandouetnbu proche de quitter Marseille

Malgré sa qualification direction pour la prochaine Ligue de Champions, l’Olympique de Marseille devrait perdre plusieurs éléments lors de ce mercato estival. L’ OM, qui a récemment enregistré le départ de Boubacar Kamara au profit d’Aston Villa, s’apprête à perdre encore l’un de ses jeunes joueurs. Il s’agit de Simon Ngapandouetnbu.

Régulièrement convoqué en équipe première par Jorge Sampaoli, le jeune gardien de but n’a jamais l’occasion de prouver sa vraie valeur dans l’élite. Barré par la rude concurrence de Pau Lopez et de Steve Mandanda, le joueur de 19 ans n’a disputé aucun match de Ligue 1 cette saison. Ce temps de jeu quasi inexistant le pousse un peu plus vers la porte de sorte. Et ce qui était pressenti depuis quelques semaines vient d’être confirmé par son agent Franck Belhassen. Simon Ngapandouetnbu s’apprête à quitter temporairement l’Olympique de Marseille. « On n'est pas très loin d'arriver à prêter Ngapandouetnbu », a confié son représentant dans des propos rapportés par Le Phocéen. Le départ du jeune portier ne serait donc plus qu’une question de temps.

OM Mercato : Simon Ngapandouetnbu vers la Ligue 2

La question qui se pose désormais est de savoir quelle sera sa future destination. À en croire son agent, Simon Ngapandouetnbu devrait de toute évidence rejoindre un club de Ligue 2 dans les jours à venir. « Je pense que je vais le prêter en Ligue 2 assez rapidement (…) Plus il va jouer, plus il va devenir bon. On n’est pas très loin d’arriver à un accord avec un club », a ajouté Franck Belhassen. Si ce prêt venait à se concrétiser, ce serait alors une belle occasion pour le Franco-Camerounais de retrouver plus de temps de jeu loin du Vélodrome. L’identité de son futur club n’a toujours pas été dévoilée.