ASSE-Auxerre : Incidents, la première décision de la LFP est tombée

Publié par ALEXIS le 31 mai 2022 à 06:05

ASSE - Auxerre : Dans un communiqué, la Commission de discipline de la LFP a fait une annonce sur les incidents survenus à Geoffroy-Guichard, dimanche.

ASSE - AJ Auxerre : La LFP va rendre sa décision précisément le 23 juin

« Suite aux graves incidents survenus à l’issue de la rencontre ASSE - AJ Auxerre du dimanche 29 mai 2022, comptant pour les Barrages de Ligue 1 Uber Eats, la Commission de Discipline décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera prononcée à l’issue de la séance du jeudi 23 juin 2022 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport » a appris la Ligue de Football Professionnel, lundi, dans un communiqué officiel.

En effet, les championnats de L1 et L2 étant terminés, la Commission de Discipline de la LFP s’est donné le temps nécessaire pour statuer sur les incidents suscités par les supporters de l’AS Saint-Étienne, lors du match retour des barrages pour le maintien des Verts ou la montée de l’AJA dans l’élite. Un match dont l’issue a été décidée aux tirs au but après un nul (1-1 en 120 minutes). Les Auxerrois l’ont emporté finalement (5 t.a.b à 4) et retrouvent la Ligue 1, dix ans après l’avoir quitté. Quant aux Verts, ils descendent en deuxième division après 18 saisons consécutives dans l’élite.

Descente aux enfers et grosse colère des supporters

Une descente aux enfers qui a suscité la grosse colère des supporters de l' ASSE. En effet, ces derniers ont envahi la pelouse du stade Geoffroy-Guichard au coup de sifflet final de la rencontre contre l’AJ Auxerre. Ils ont lancé des engins pyrotechniques occasionnant la panique, une grande frayeur et l’insécurité dans le Chaudron. « Certains se sont rendus ensuite coupables de plusieurs dégradations et d’actes de violence en direction des acteurs du jeu, des agents de sécurité, des forces de l'ordre et du public de la tribune Pierre-Faurand », selon l’ ASSE, dans son communiqué officiel. D'après L'Équipe, le club ligérien pourrait démarrer le championnat en Ligue 2 avec des points en moins.