ASSE-Auxerre : Décision de la LFP, Saint-Etienne fixée sur la date

Publié par ALEXIS le 30 mai 2022 à 15:00

L’ ASSE sera certainement sanctionnée pour envahissement du terrain par ses supporters à la fin du match contre l’AJ Auxerre. Une date est déjà fixée.

ASSE-Auxerre : La LFP se penchera sur le comportement des supporters

Reléguée en Ligue 2, l’ ASSE est encore sous la menace de sanctions après les graves incidents survenus au stade Geoffroy-Guichard à la fin du match contre l’AJ Auxerre, dimanche. Une date serait fixée pour juger le comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne. Comme le révèle RMC Sport, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel se penchera sur le dossier « courant juin ». Selon les confidences de la Ligue, « il n'y a pas d'urgence à traiter ce cas puisque le championnat vient de s'achever ». Toutefois, la LFP a déjà qualifié les incidents de faits « très graves », en attendant le rapport précis du corps arbitral d’après la source. L’ ASSE encourt une lourde sanction, surtout que ses supporters étaient en sursis.

Pour rappel, des centaines de supporters stéphanois ont envahi la pelouse de Geoffroy-Guichard juste après le dernier tir au but du capitaine auxerrois Birama Touré, qui a envoyé leur club en Ligue 2. Ils ont fait usage de projectiles et d’engins pyrotechniques créant la panique et une grosse frayeur dans l’enceinte du stade, alors que des joueurs et officiels étaient encore présents sur la pelouse.

L'AS Saint-Étienne annonce des procédures judiciaires contre ses supporters

Dans un premier communiqué publié après la fin du match, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont réagi à la « douloureuse relégation en Ligue 2 ». Après avoir partagé « la peine et la tristesse immenses de tous ceux qui aiment les Verts », ils ont condamné, dans un deuxième communiqué, le comportement des supporters qui se sont « rendus coupables de plusieurs dégradations et d’actes de violence en direction des acteurs du jeu, des agents de sécurité, des forces de l'ordre et du public de la tribune Pierre-Faurand. L’ ASSE condamne fermement ces agissements, apporte tout son soutien aux personnes touchées et entamera les procédures judiciaires qui s'imposent », a annoncé la direction du club ligérien.