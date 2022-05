PSG Mercato : Succession Pochettino, Campos lâche un premier NON !

Publié par JEAN-LUC D le 31 mai 2022 à 18:11

PSG Mercato : Attendu pour remplacer Leonardo au poste de directeur sportif, Luis Campos aurait une idée claire du futur entraîneur du Paris SG.

PSG Mercato : Luis Campos recale Thiago Motta pour la succession de Pochettino

La nomination d’un nouvel entraîneur pour le Paris Saint-Germain a été annoncée comme la priorité de Luis Campos. Et l’ancien dirigeant de l’AS Monaco compte bien faire les choses selon ses propres critères. « Le scouting de l'entraîneur est autant voire plus important que celui des joueurs. Il faut savoir choisir le leader, la personne qui a la décision finale pour l’objectif principal du club, c'est-à-dire gagner des matches et bien jouer, mettre le meilleur onze possible, faire les changements adéquats, tout ce qui a trait au jeu en somme. C’est un exercice très riche et important, qui doit être très bien pensé », expliquait récemment Luis Campos lors du XVIe Congrès International du Football, auquel il participait comme intervenant.

Selon sa méthode et ses critères, le dénicheur de talents aurait recalé la candidature de Thiago Motta au poste d’entraîneur du PSG. Même si l’actuel coach de La Spezia connaît très bien le club parisien pour y avoir évolué durant six ans, de 2012 à 2018, son profil n’emballerait pas forcément Luis Campos. Selon les informations de France Bleu, si Thiago Motta va bien quitter La Spezia, il ne devrait en revanche pas revenir au Paris SG pour remplacer Mauricio Pochettino. Il pourrait prendre la direction de l'Espagne.

PSG Mercato : Thiago Motta plutôt vers la Liga ?

Après les U19 du Paris Saint-Germain (2018-2019), le Genoa CFC (2019) et La Spezia Calcio (2021), Thiago Motta pourrait poursuivre sa jeune carrière d’entraîneur en Liga la saison prochaine. Malgré le maintien obtenu en Serie A, l’ancien milieu de terrain du PSG et de la Squadra Azzurra ne sera plus l’entraîneur de La Spezia la saison prochaine. D’après France Bleu, le technicien de 39 ans négocierait une rupture de contrat à l’amiable. Et s’il ne revient pas en France, Thiago Motta pourrait rester en Italie, où il a des touches avec des clubs bien classés, ou bien reprendre du service en Espagne où il serait notamment convoité par deux formations de Liga.