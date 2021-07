Mercato : Thiago Motta nouvel entraîneur d'un club de Serie A !

Publié par Thomas le 06 juillet 2021 à 01:52

Ancien milieu défensif du PSG, Thiago Motta poursuit sa carrière d'entraîneur entamée chez les jeunes du club de la capitale. Il vient d'être nommé en Serie A, à la tête d'un nouveau club.

Italie : Seconde chance pour Thiago Motta

Selon le consultant et journaliste italien Fabrizio Romano, Thiago Motta, l’ancien milieu de terrain du Paris saint Germain, est proche de rejoindre le club italien de l’AC Spezia comme nouvel entraîneur. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties pour un contrat liant l’italien au club jusqu’en 2024. Ayant pris sa retraite de footballeur en 2018 après six saisons au PSG, Motta avait déjà connu une expérience mitigée d’entraîneur au Genoa en 2019 (2 victoires pour 3 nuls et 5 défaites).

Mercato Serie A : l’ancien milieu du PSG Thiago Motta nouvel entraîneur de la Spezia

L’info a été rendue officielle dans la nuit du 5 juillet, et relayée par Fabrizio Romano, très au courant des mouvements en Serie A. Thiago Motta, devient donc le nouveau coach du club de la Spezia, 15ème de Serie A cette année, pour un contrat le liant jusqu’en 2024 au club. Fin tacticien reconnu lors de sa période de joueur, Thiago Motta avait directement pris les rênes de la section U19 du Paris saint Germain dès de l’annonce de sa retraite en 2018, avec des résultats plutôt convainquant (23 victoires pour 7 défaites).

Fort de sa notoriété qu’il acquière avec les jeunes du PSG, le Genoa le contacte en 2019 pour qu’il devienne leur nouveau coach, lui qui était passé chez les Rossoblu lors de la saison 2008-2009. Il connaîtra alors une première expérience dans l’élite mitigée. Après de bons débuts, Thiago Motta ne parvient pas à maintenir le club italien en Serie A, et est démis de ses fonctions deux mois plus tard. Il se consacre alors à finaliser ses derniers diplômes, et obtient sa Licence pro d’entraîneur en 2020 (plus haute qualification) en étant major de sa promo devant un certain Andrea Pirlo.

Thiago Motta, promis à une belle carrière de tacticien

Si certains ancien-joueurs apprennent sur le tard le métier d’entraîneur, l’italien lui était déjà prédestiné à entraîner depuis bien longtemps. Leader tactique dans chaque équipe où il est passé, le milieu de terrain impressionnait de par son calme et sa lucidité au moment où son équipe était le plus sous pression. Doté d’une vision de jeu hors-pair, Motta rayonne au Paris-saint-Germain sous l’ère Qatari, en formant l’un des milieux de terrain les plus redoutable d’Europe avec Verratti et Matuidi.