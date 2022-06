PSG Mercato : Un gros coup dur se profile avec Hugo Ekitike

Publié par Ange A. le 02 juin 2022 à 07:11

PSG Mercato : Annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike devrait plutôt rejoindre un club de Premier League cet été.

PSG Mercato : Paris doublé dans le dossier Hugo Ekitike

Malgré la récente prolongation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Gemain devrait recruter un nouvel attaquant. Flop depuis son transfert définitif au PSG, Mauro Icardi est poussé vers la sortie. En attendant une vente de l’avant-centre argentin, certaines pistes sont évoquées du côté de Paris. C’est notamment le cas d’Hugo Ekitike, l’une des révélations de cette saison en Ligue 1. L’attaquant du Stade de Reims a terminé la saison avec 11 réalisations et 4 passes décisives en 26 matchs.

Bien qu’encore sous contrat avec le club champenois jusqu’en 2024, il a déjà ouvert la porte à un départ cet été. « Je m’estime prêt à tout. Que ce soit rester ici ou relever un challenge pour lequel tout le monde est d’accord. J’imagine l’été mouvementé ! Je pense que des personnes vont montrer de l’intérêt pour moi », prévenait-il dans les colonnes de L’Équipe. Seulement, un club anglais serait proche de détourner le jeune buteur rémois de Paris.

Ekitike déjà d’accord avec un club anglais ?

Prétendant de longue date d’ Hugo Ekitike, Newcastle United toucherait au but. Selon les informations de Foot Mercato, le Stade de Reims et Newcastle United seraient déjà tombés d’accord pour le transfert d’Ekitike. Le média en ligne révèle que les Magpies proposeraient 36 millions d’euros comme indemnité de transfert, soit 6 millions de plus par rapport à leur précédente offre parvenue en hiver. Le pensionnaire de Premier League devrait également verser 10 millions d’euros comme bonus dans ce deal.

Reims pourrait donc empocher plus 45 millions d’euros en vendant son longiligne attaquant à Newcastle. Le site spécialisé révèle que certains détails restent à régler pour finaliser l’opération. Fabrizio Romano pour sa part indique que Ekitike devrait s’engager pour cinq saisons avec le club anglais.