ASSE Mercato : Officiel, l'AS Saint-Étienne a un nouvel entraineur

Publié par ALEXIS le 03 juin 2022 à 19:05

ASSE Mercato : Sans surprise, Batlles est le nouvel entraineur de l’AS Saint-Étienne. Il succède ainsi à Dupraz, dont le contrat n’a pas été reconduit.

ASSE Mercato : Laurent Batlles, nouvel entraineur des Verts

Comme pressenti, Laurent Batlles a été nommé entraineur principal de l’ASSE, ce vendredi 3 juin 2022. Il a signé un contrat de 2 ans. Il va conduire l’AS Saint-Étienne en Ligue 2, avec pour mission de remonter immédiatement à l’issue de la saison prochaine. « Ancien joueur et formateur de l’AS Saint-Étienne, Laurent Batlles a été nommé entraineur de l’équipe professionnelle jusqu'en 2024 », a appris le club ligérien dans son communiqué officiel. Notons que le technicien de 46 ans fait son retour à l’AS Saint-Étienne après un bref passage à l’ES Troyes AC (juin 2019 à décembre 2021), car il a été joueur chez les Verts (2010-2012), entraineur de la réserve et adjoint de Christophe Galtier (en 2015-2016).

Batlles, « entraîner l'équipe première est un aboutissement »

Laurent Batlles était libre de tout engagement depuis son limogeage de Troyes. Il a justifié sa décision de revenir dans le Forez. « Je suis très heureux de retrouver ce club après neuf années extraordinaires. J'ai été joueur, puis entraineur, des plus petites catégories aux grandes. Entraîner l'équipe première est un aboutissement pour moi. Avec beaucoup d'envie et d'abnégation, nous nous sommes fixé des objectifs pour cette nouvelle saison. La relégation a fait du mal à tout le monde, à moi aussi. Nous allons désormais reconstruire », a-t-il déclaré.

Loïc Perrin, « Batlles correspond au profil que l'on recherchait »

Désormais coordinateur sportif de l’ ASSE, Loïc Perrin se réjouit également du retour de son ancien coéquipier. « Je suis ravi que Laurent Batlles nous rejoigne. Il correspond au profil que l'on recherchait : celui d'un entraineur ayant travaillé en Ligue 2 BKT, qui a vécu une montée en Ligue 1 Uber Eats et qui connaît l' ASSE, son identité, ses valeurs. Il se retrouve pleinement dans notre projet. On peut désormais commencer à travailler ensemble et se concentrer sur l'effectif afin de préparer idéalement cette saison qui se profile », a-t-il expliqué.