PSG Polémique : Leandro Paredes répond sèchement à Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 08 juin 2022 à 05:05

Après des propos pour le moins osés sur les équipes sud-américaines, Kylian Mbappé a reçu la réponse de son coéquipier argentin du PSG, Leandro Paredes.

Leandro Paredes recadre proprement Kylian Mbappé

Interrogé par la journaliste brésilienne Isabela Pagliari sur les favoris pour la prochaine Coupe du monde, Kylian Mbappé a livré un constat peu élogieux sur le niveau des sélections sud-américaines. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe », avait notamment déclaré l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Une sortie très peu appréciée par le milieu de terrain argentin Leandro Paredes. « Les joueurs comme Kylian Mbappé n'ont aucune idée ce que c'est que de jouer en altitude, dans la chaleur de la Colombie et de ces endroits », a expliqué le numéro 8 du Paris Saint-Germain, qui a également taclé le Real Madrid qui « n'a été meilleur qu'aucune équipe des huitièmes de finale et a battu tout le monde. » Après cette importante mise au point, Paredes a fait le point sur son avenir avec le club parisien.

PSG Mercato : Paredes annonce la couleur pour son avenir

Débarqué en janvier 2019 en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg contre un chèque de 40 millions d’euros, Leandro Paredes compte bien aller au terme de son engagement avec le club de la capitale. Lié jusqu’au 30 juin 2023, le milieu de terrain argentin de 27 ans a ouvertement assuré qu’il va rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

« Je reste au PSG cet été. Ce n’est pas le moment de quitter le club ou de retourner à Boca Juniors. Je veux être en forme pour la Coupe du monde », a indiqué Paredes dans des propos relayés par TyC Sports. Le Paris SG est donc prévenu.