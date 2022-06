PSG Mercato : En attendant Zidane, le Paris SG frappe un joli coup

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2022 à 23:09

PSG Mercato : En attendant le dénouement du feuilleton Zidane, le Paris SG avance sur certains dossiers urgents en interne. Une officialisation est tombée.

PSG Mercato : Avant Zidane, un Titi passe pro au Paris SG

Le Paris Saint-Germain continue de s’activer pour verrouiller l’avenir de plusieurs de ses jeunes talents du centre de formation. Ce vendredi, le club de la capitale a ainsi annoncé la signature du premier contrat professionnel de Hugo Lamy, jeune latéral droit de la génération 2004. Le jeune homme a paraphé un premier contrat professionnel avec le club de la capitale et est désormais lié jusqu’au 30 juin 2025. Comme pratiquement tous les joueurs de sa génération, il était sous contrat aspirant jusqu'au 30 juin et allait donc être libre.

Dans la stratégie du Paris Saint-Germain, la formation sera un autre axe majeur pour les années à venir. Le club parisien est donc déterminé à consolider les contrats de ses espoirs afin d’éviter un scénario identique à celui du jeune Tanguy Kouassi, qui avait quitté Paris pour s’engager au Bayern Munich avant même d’avoir paraphé son premier contrat pro. En attendant les grandes annonces, le Paris Saint-Germain continue donc de préparer l’avenir.

PSG Mercato : Communiqué du club pour Hugo Lamy !

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Hugo Lamy. Le défenseur est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. Né à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), Hugo Lamy a évolué six saisons à l’US Torcy Paris Vallée de la Marne, avant de rejoindre les U14 du Paris Saint-Germain. Passé par le Centre de Préformation et le Centre de Formation du club de la capitale, le jeune défenseur a effectué la saison 2021-2022 au sein de l’équipe U19 parisienne. Il a disputé 11 matches de championnat et trois rencontres de Coupe Gambardella. Le Club félicite Hugo pour la signature de son premier contrat professionnel et lui souhaite beaucoup de réussite sous le maillot Rouge et Bleu.