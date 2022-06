Stade de Reims Mercato : Reims boucle un énorme deal avec Newcastle

Publié par ALEXIS le 14 juin 2022 à 15:21

Stade de Reims Mercato : Promis à Newcastle et convoité par le PSG, Hugo Ekitike devrait finalement signer avec le club anglais, selon Fabrizio Romano.

La tentative de renversement de situation du PSG, initiée par Luis Campos, pour doubler Newcastle sur le dossier Hugo Ekitike, aurait été vaine. Si l’on en croit les indiscrétions de Fabrizio Romano, la pépite du Stade de Reims devrait finalement signer chez les Magpies, club auquel elle est promue depuis des semaines par son club formateur. « C’est très concret. Et sur la table, il y en a une qui nous convient très bien. Une offre qui, à mes yeux, est intéressante sportivement pour le joueur et c’est maintenant à lui de faire son choix, ce n’est pas à moi de le faire », avait fait savoir le président du SDR, Jean-Pierre Caillot. Il confirmait ainsi l’offre du club de Premier League, estimée à 35 M€ plus 10 M€ bonus.

Hugo Ekitike aurait finalement choisi de rejoindre Newcastle United. D’après le journaliste de Sky Sport, il ne reste plus que les derniers détails à régler avec le Stade de Reims. Et les dernières négociations avancent positivement vers une signature imminente. La source annonce une possible officialisation du transfert de l’avant-centre de 19 ans à Newcastle dans le courant de la semaine, sauf surprise de dernière minute.

Stade de Reims Mercato : La tentative de Luis Campos, vaine !

La semaine dernière, la tendance était plutôt à un retournement de situation en faveur du Paris Saint-Germain. Alors que le transfert du prodige du Stade de Reims en Angleterre était en roue libre, le journaliste de Goal, Marc Mechenoua a révélé : « Hugo Ekitike n'a pas dit Oui à Newcastle ! Le joueur n'est pas chaud. » Un revirement de situation qui serait l'œuvre de Luis Campos, le nouveau Conseiller Football du PSG. Une information qui avait été soutenue par Fabrice Hawkins de France Bleu, mais contredite par Fabrizio Romano, ce mardi.