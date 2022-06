FC Nantes Mercato : 5M€, le FCN tient le successeur de Kolo Muani

Publié par ALEXIS le 14 juin 2022 à 14:44

FC Nantes Mercato : Pour se renforcer en attaque après les départs de Kolo Muani et Kalifa Coulibaly, le FCN a déniché un attaquant à Malines en Belgique.

FC Nantes Mercato : Hugo Cuypers proposé au FCN

Antoine Kombouaré a besoin de deux attaquants de pointe au FC Nantes, cet été, pour remplacer Randal Kolo Muani (23 ans) et Kalifa Coulibaly (30 ans) dans son effectif. Meilleur buteur des Canaris avec 12 buts inscrits en Ligue 1 la saison dernière, le premier a quitté le FCN, librement, au profit de l’Eintracht Francfort en Allemagne. En fin de contrat le 30 juin, le deuxième n’a pas été prolongé et part libre de tout engagement.

Informés du besoin des Nantais en attaque, les représentants d'un prolifique avant-centre belge, évoluant au KV Malines, auraient proposé les services de ce dernier au club de Ligue 1. « Hugo Cuypers (13 buts, 8 passes décisives en Jupiler Pro League cette saison) a été proposé au FC Nantes », a appris le compte Twitter MSV Foot, avant de faire la précision suivante : « Rien de concret pour le moment. »

FC Nantes Mercato : KV Malines a fixé le prix de son attaquant à 5 M€

Bien que proposé aux Canaris, le joueur de 25 ans ne débarquera pas gratuitement et ne sera pas prêté à l’équipe d’Antoine Kombouaré. Selon le compte Twitter, « Malines veut 5 M€ en échange de son buteur ». La valeur de Hugo Cuypers sur le marché des transferts est estimée à 3 M€, par le site spécialisé Transfermarkt. Il faut souligner que Waldemar Kita est en phase avec l'entraîneur du FC Nantes sur le mercato estival. Dans ses propos confiés à L'Équipe, le président des Jaune et Vert avait rassuré : « Tout est clair entre nous. Antoine Kombouaré veut trois ou quatre joueurs et le club travaille dessus. » Le dirigeant des Canaris avait même confirmé son intérêt pour Arkadiusz Milik de l' OM.