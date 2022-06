FC Nantes Mercato : OM, la signature d'un grand attaquant se précise

Publié par ALEXIS le 11 juin 2022 à 14:31

FC Nantes Mercato : À la recherche d’un attaquant de pointe, le FCN a coché le nom d’Arkadiusz Milik de l’ OM. Kita a confirmé la piste, ce samedi.

FC Nantes Mercato : Milik intéresse sérieusement le FCN

Auteur de 20 buts et de 2 passes décisives, toutes compétitions confondues avec l’ OM la saison dernière, Arkadiusz Milik n’est pas pour autant le premier choix de Jorge Sampaoli en attaque. Pour preuve, il a été titulaire seulement 15 fois en Ligue 1 lors de l’exercice dernier. Malgré tout, son profil intéresse plusieurs clubs à l’étranger (Fiorentina) et aussi en Ligue 1. Révélé par RMC Sport en mai dernier, l’intérêt du FC Nantes pour l’avant-centre de l’Olympique de Marseille a été confirmé, ce samedi, par le président Waldemar Kita.

Dans un interview avec L’Équipe, il a avoué : « Arkadiusz Milik, ce n’est absolument pas un coup de Com’ ! C’est un buteur, un très bon joueur et à ce titre, il nous intéresse ». « Mais avant toute chose, nous devons parler avec le club. C’est une idée, je ne sais pas d’ailleurs comment elle (l’info, ndlr) est sortie », a indiqué le président du FCN, ensuite. Pour l’instant, le dossier Milik n’est qu’au stade de simple intérêt, car selon la précision du patron des Canaris, il n’a pas encore noué de contact avec le buteur international polonais. « Ce n’est pas encore le moment », a-t-il justifié.

Quant au N°9 de l’ OM, il veut poursuivre l’aventure à Marseille, surtout pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine. « Je voudrais rester. Avec l' Olympique de Marseille, on a mutuellement beaucoup à s'offrir encore », aurait déclaré Arkadiusz Milik, d’après la presse polonaise.

Kita, « Kombouaré veut 3 ou 4 joueurs et le club travaille dessus »

Waldemar Kita a également évoqué le mercato estival du FC Nantes, de façon plus générale. Il se dit disposé à renforcer l’équipe d’Antoine Kombouaré, en vue de la Ligue Europa. En effet, les Canaris sont qualifiés pour cette compétition, pour avoir gagné la coupe de France. « Tout est clair entre nous. Antoine Kombouaré veut trois ou quatre joueurs et le club travaille dessus », a rassuré le dirigeant des Jaune et Vert. La priorité des Nantais est un attaquant de pointe, pour combler le départ de Randal Kolo Muani à l’Eintracht Francfort. Pour finir, Kita a aussi fait le point sur la situation des joueurs annoncés sur le départ, notamment Ludovic Blas, très courtisé. « Pour l’instant, rien ne bouge », a-t-il lâché !