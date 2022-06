Man City Mercato : Guardiola fonce sur un grand talent anglais !

Publié par Thomas G. le 14 juin 2022 à 15:46

Man City Mercato : Les Cityzens auraient coché le nom d'un néo-international anglais en cas de départ de Riyad Mahrez lors du mercato estival.

Man City Mercato : Une sensation de Premier League en approche

Les Cityzens, champion d’Angleterre en titre, ont officialisé le transfert d’Erling Haaland hier dans l’après-midi. Le buteur norvégien s’est engagé pour cinq ans avec les Skyblues, jusqu’en 2027. Après cette arrivée, les dirigeants de Manchester City doivent se pencher sur l’épineuse question des prolongations de contrat, à commencer par celle de Riyad Mahrez qui traîne depuis des mois. Néanmoins, en cas d’échec dans les négociations, les Skyblues ont coché le nom d’un nouvel international anglais.

Selon Ekrem Konur, Pep Guardiola cible l’ailier de West Ham, Jarrod Bowen. L’attaquant de 25 ans a été l’un des meilleurs joueurs de Premier League cette saison. De plus, l’international anglais a été l’un des grands artisans de l’épopée européenne de West Ham. Jarrod Bowen a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 12 buts et 10 passes décisives. Ces performances ont attiré les convoitises des membres du Big 4 et plus particulièrement de Man City. Les Cityzens pourraient faire une offre pour l’international anglais en cas de départ de Riyad Mahrez cet été.

Man City Mercato : L’avenir de certains Cityzens est incertain

Les hommes de Pep Guardiola ne sont pas tous assurés de poursuivre l’aventure la saison prochaine avec Manchester City. En effet, après Fernandinho, c’est Riyad Mahrez, Bernardo Silva et İlkay Gündoğan qui pourraient partir. Les trois joueurs n’ont pas encore prolongé leurs contrats qui arrivent à expiration dans un an.

Un problème de plus à gérer pour les dirigeants de Man City qui pourraient décider de sacrifier Riyad Mahrez et İlkay Gündoğan. Selon la presse espagnole, les Skyblues ont fixé le prix de Bernardo Silva à 93 millions d’euros, de quoi freiner les ardeurs des clubs intéressés, notamment le Barça. En parallèle de ces dossiers, Man City cible ainsi Jarrod Bowen, mais également Bukayo Saka pour pallier à d'éventuels départs.